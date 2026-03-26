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पंडोह डैम के पास बस-कार की भीषण टक्कर, दो युवाओं की मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

मंडी: छोटी काशी में पंडोह डैम के समीप गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. ये हादसा मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर हुआ. यहां एक निजी बस और कार के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सड़क के दोनों और गाड़ियों की कतारें लग गईं. प्राप्त जानकारी के अनुसार बस नंबर HP 65 BP 544 मंडी से कुल्लू की ओर जा रही थी. उसी समय कार नंबर HP 28 B 2541 कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी, जैसे ही दोनों वाहन पंडोह डैम के पास पहुंचे, अचानक आमने-सामने भिड़ गए. हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

कौन हैं मृतक

इस हादसे में 23 वर्षीय शशांक शर्मा निवासी बलद्वाड़ा, जिला मंडी और 22 वर्षीय गायत्री देवी निवासी मंडी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 21 वर्षीय कश्मीर सिंह निवासी बल्ह, जिला मंडी और 21 वर्षीय दीक्षा चौहान निवासी बंगाणा, जिला ऊना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य चलाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं, लोगों का आरोप है कि मौके पर समय से एंबुलेंस मिल जाती तो एक मृतक की जान बच जाती. इस बात को लेकर लोगों की एंबुलेंस चालक से बहस भी हुई.