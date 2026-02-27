ETV Bharat / state

रिवालसर में गूंजा देव छाम, राज्यस्तरीय त्सेचु मेले में उमड़े हजारों श्रद्धालु

मेले में डेनमार्क से आए निगमापा परंपरा के धर्म गुरु जांगचुप नयीमा नेगी रिंपोछे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

TSECHU FESTIVAL REWALSAR
राज्यस्तरीय त्सेचु मेला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 8:02 AM IST

2 Min Read
मंडी: मंडी जिले के रिवालसर में राज्यस्तरीय त्सेचु मेले के दौरान भक्ति और आध्यात्मिकता का अनोखा माहौल देखने को मिला. गुरु पद्मसम्भव के जन्मदिवस के अवसर पर निगमापा बौद्ध मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए. देव छाम नृत्य की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. देश-विदेश से आए अनुयायियों ने इस पवित्र अनुष्ठान के दर्शन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया.

देव छाम से गूंजा राज्यस्तरीय त्सेचु मेला (ETV BHARAT)

देव छाम से गूंज उठा रिवालसर

मंदिर प्रांगण में भिक्षुओं ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर आकर्षक मुखौटा नृत्य प्रस्तुत किया. रंग-बिरंगे परिधान, विशेष मुखौटे और प्रतीकात्मक मुद्राओं के माध्यम से गुरु पद्मसम्भव के विभिन्न दिव्य रूपों का चित्रण किया गया. यह नृत्य बौद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और मन के विकारों, क्रोध, अहंकार, भ्रम और ईर्ष्या पर नियंत्रण का संदेश देता है. मान्यता है कि देव छाम के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है.

TSECHU FESTIVAL REWALSAR
मुखौटा नृत्य प्रस्तुत करते भिक्षु (ETV BHARAT)

देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु

मेले में डेनमार्क से आए निगमापा परंपरा के धर्म गुरु जांगचुप नयीमा नेगी रिंपोछे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. पूर्व विधायक रवि ठाकुर सहित हजारों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया. पूरा मंदिर परिसर श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर नजर आया.

उपमंडल अधिकारी बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि त्सेचु मेला क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से मेले की गरिमा बनाए रखने और साफ-सफाई का ध्यान रखने की अपील की है.

TSECHU FESTIVAL REWALSAR
त्सेचु मेले में उमड़े हजारों श्रद्धालु (ETV BHARAT)

सांस्कृतिक पहचान को मिल रही मजबूती

त्सेचु मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है. ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं.

TAGGED:

GURU PADMASAMBHAVA JAYANTI
HIMACHAL CULTURAL FESTIVAL
STATE LEVEL TSECHU MELA MANDI
NYINGMA BUDDHIST TEMPLE MANDI
TSECHU FESTIVAL REWALSAR

