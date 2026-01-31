ETV Bharat / state

पिता करते हैं मेहनत-मजदूरी, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन बेटी ने परिवार का नाम किया रोशन

मंडी: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जाए तो संसाधनों की कमी भी सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बनती. इस कथन को सच साबित किया है मंडी जिले की द्रग विकासखंड की ग्राम पंचायत पाली के गुराहल गांव की रेणुका राव ने. रेणुका ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स (AIIMS) में नर्सिंग ऑफिसर पद प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

ग्रामीणों का कहना है कि, रेणुका राव एक अत्यंत साधारण परिवार से संबंध रखती हैं. उनके पिता चमन लाल मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. सीमित आर्थिक संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रेणुका ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया. कठिन मेहनत और माता-पिता के संस्कार, अनुशासन और निरंतर परिश्रम ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.