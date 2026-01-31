पिता करते हैं मेहनत-मजदूरी, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन बेटी ने परिवार का नाम किया रोशन
मंडी जिले की बेटी रेणुका राव ने मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सफलता की कहानी लिखी है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 12:05 PM IST
मंडी: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जाए तो संसाधनों की कमी भी सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बनती. इस कथन को सच साबित किया है मंडी जिले की द्रग विकासखंड की ग्राम पंचायत पाली के गुराहल गांव की रेणुका राव ने. रेणुका ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स (AIIMS) में नर्सिंग ऑफिसर पद प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
ग्रामीणों का कहना है कि, रेणुका राव एक अत्यंत साधारण परिवार से संबंध रखती हैं. उनके पिता चमन लाल मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. सीमित आर्थिक संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रेणुका ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया. कठिन मेहनत और माता-पिता के संस्कार, अनुशासन और निरंतर परिश्रम ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.
बेटी की सफलता पर पिता चमन लाल कहते हैं, "रेणुका ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाली से की. इसके बाद उसने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्रग से प्लस टू तक की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान वह शुरू से ही अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्रा थी. आगे चलकर उसने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की और अपने सपनों को आकार दिया. पढ़ाई पूरी करने के बाद रेणुका ने नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कड़ी मेहनत की. उसने कमीशन परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए पहले ही प्रयास में एम्स बिलासपुर में नर्सिंग ऑफिसर पद प्राप्त किया.
रेणुका राव वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थान में अपनी सेवाएं दे रही हैं. विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि, "रेणुका बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, अनुशासित और सकारात्मक सोच वाली छात्रा रही है. उनकी यह सफलता अन्य विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है."
वहीं, रेणुका की इस उपलब्धि पर पंचायत समिति द्रग के उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई दी है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रेणुका की सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी छात्र या छात्रा अपने सपनों को साकार कर सकता है.
