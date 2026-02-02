ETV Bharat / state

माता-पिता को खोकर भी नहीं टूटा हौसला! संघर्ष के बाद सरकाघाट की पूनम शर्मा बनी नर्सिंग ऑफिसर

चाचा-चाची के सहारे सपनों को मिली उड़ान. मंडी की बेटी पूनम शर्मा ऐसे बनी नर्सिंग ऑफिसर.

MANDI POONAM SHARMA NURSING OFFICER
नर्सिंग ऑफिसर पूनम शर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 3:30 PM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो रास्ते खुद-ब-खुद बन जाती हैं. जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के छोटे से गांव जबोठ से ताल्लुक रखने वाली पूनम शर्मा ने इस कथन को सच कर दिखाया है. कठिन परिस्थितियों में भी पूनम ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया और नर्सिंग ऑफिसर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पूनम की इस उपलब्धि से जबोठ गांव सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. संघर्ष से सफलता तक पूनम की कहानी भावुक कर देने वाली है.

संघर्ष से सफलता तक पूनम की कहानी है प्रेरणादायक

ग्रामीणों का कहना है कि, पूनम शर्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. पूनम के पिता का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो गया था, जबकि उसकी माता स्वर्गीय पुष्पा देवी आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थीं. वर्ष 2021 में हृदय गति रुकने से माता का भी निधन हो गया. माता-पिता के असमय निधन के बाद पूनम की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा सुरेंद्र शर्मा और चाची सुनीता शर्मा ने उठाई, जिन्होंने उन्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार, सहारा और मार्गदर्शन दिया.

नर्सिंग ऑफिसर पूनम शर्मा (ETV Bharat)

सरकाघाट की पूनम शर्मा बनीं नर्सिंग ऑफिसर

पूनम शर्मा ने बताया कि, "मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मिडिल स्कूल जबोठ से मिडिल कक्षा तक पूरी की. इसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की. पढ़ाई में लगातार मेहनत और लगन के बल पर जोनल अस्पताल मंडी से जीएनएम (GNM) नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से हासिल की. UPSC द्वारा आयोजित ESIC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 582 हासिल कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सफलता प्राप्त की."

फरीदाबाद में सेवाएं देंगी पूनम शर्मा

पूनम के परिवार के सदस्यों ने बताया कि, पूनम को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है. वहीं, अपनी इस सफलता पर पूनम शर्मा ने कहा कि, "यह उपलब्धि मेरे स्वर्गीय माता-पिता के आशीर्वाद और चाचा-चाची के त्याग, सहयोग और विश्वास का परिणाम है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया." पूनम की सफलता की खबर मिलते ही गांव जबोठ, भांबला और पूरे सरकाघाट क्षेत्र में लोगों ने मिठाइयां बांटकर पूनम को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

ये भी पढ़ें: पिता करते हैं मेहनत-मजदूरी, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन बेटी ने परिवार का नाम किया रोशन

ये भी पढ़ें: केंद्रीय बजट 2026 से टूटी हिमाचल के बागवानों की उम्मीदें, सेब उत्पादकों को नहीं मिली कोई राहत

Last Updated : February 2, 2026 at 3:41 PM IST

TAGGED:

MANDI RESIDENTS POONAM SHARMA
POONAM SHARMA NURSING OFFICER
ESIC FARIDABAD
SARKAGHAT POONAM SHARMA PARENTS
MANDI POONAM SHARMA NURSING OFFICER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.