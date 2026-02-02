ETV Bharat / state

माता-पिता को खोकर भी नहीं टूटा हौसला! संघर्ष के बाद सरकाघाट की पूनम शर्मा बनी नर्सिंग ऑफिसर

मंडी: कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो रास्ते खुद-ब-खुद बन जाती हैं. जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के छोटे से गांव जबोठ से ताल्लुक रखने वाली पूनम शर्मा ने इस कथन को सच कर दिखाया है. कठिन परिस्थितियों में भी पूनम ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया और नर्सिंग ऑफिसर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पूनम की इस उपलब्धि से जबोठ गांव सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. संघर्ष से सफलता तक पूनम की कहानी भावुक कर देने वाली है.

संघर्ष से सफलता तक पूनम की कहानी है प्रेरणादायक

ग्रामीणों का कहना है कि, पूनम शर्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. पूनम के पिता का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो गया था, जबकि उसकी माता स्वर्गीय पुष्पा देवी आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थीं. वर्ष 2021 में हृदय गति रुकने से माता का भी निधन हो गया. माता-पिता के असमय निधन के बाद पूनम की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा सुरेंद्र शर्मा और चाची सुनीता शर्मा ने उठाई, जिन्होंने उन्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार, सहारा और मार्गदर्शन दिया.