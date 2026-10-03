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सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती, फिर बनाए शारीरिक संबंध! शादी से इनकार के बाद युवक गिरफ्तार

मंडी: शादी का झांसा देकर युवती को मंडी लाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों से जुड़े मामले में मंडी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को कांगड़ा जिला के थुरल क्षेत्र से पकड़ा. यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जीरो एफआईआर के जरिए मंडी पुलिस तक पहुंचा था. युवती ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए थे और कुछ दिन पहले मंडी में प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी थी. इसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है.

युवती के अनुसार, वह पंजाब के मोहाली की रहने वाली है, जबकि आरोपी युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और मंडी शहर में दर्जी का काम करता है. युवती का आरोप है कि इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और अप्रैल से दोनों लिव-इन रिलेशन में रहने लगे. इस दौरान दोनों मंडी और मोहाली में एक-दूसरे से मिलते रहे. युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक उसे लगातार शादी का भरोसा देता रहा. इसी भरोसे के चलते वह उसके साथ रिश्ते में रही. युवती के अनुसार, 13 अगस्त को जब वह मंडी पहुंची तो आरोपी युवक और उसके परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद वह सिटी चौकी मंडी गई, लेकिन वहां उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. बाद में उसने मुजफ्फरनगर थाने में ऑनलाइन जीरो एफआईआर दर्ज कराई और फिर मामला मंडी पुलिस के पास पहुंचा. जहां बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और फिर दो दिन बाद आरोपी युवक उसे मोहाली लेकर चला गया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी दो दिन बाद उसे मोहाली छोड़कर गायब हो गया.

युवती ने आरोप लगाया कि मंडी पुलिस के पास शिकायत पहुंचने के बाद करीब एक महीने तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद वह कुछ दिन पहले मंडी पहुंची और प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती बताई. इस दौरान उसने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले में जल्द कदम उठाने की मांग की. शिकायत में युवती ने आरोपी पर शादी का भरोसा देकर उसे मंडी लाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उसने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उसका मोबाइल फोन, नकदी और सोने के आभूषण भी अपने साथ ले गया. युवती ने पहले भी दावा किया था कि उसका आईफोन, गहने और करीब एक लाख रुपये आरोपी के पास हैं और संपर्क करने के बावजूद उसने ये सामान वापस नहीं किया.

2 अक्तूबर की रात कांगड़ा से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी. 2 अक्तूबर की रात आरोपी को कांगड़ा जिला के थुरल क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. इसके बाद 3 अक्तूबर को उसे सिटी मंडी पुलिस चौकी लाया गया. यहां पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में युवती का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा चुका है. इसके अलावा उसका बयान भी न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाया गया है. पुलिस अब मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को 3 अक्तूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय से आरोपी को रिमांड पर लिया गया है. अब पुलिस पूछताछ और जांच के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाएगी.

एसपी मंडी विनोद कुमार (ETV BHARAT)

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, "मामले की जांच नियमानुसार की जा रही है. पुलिस सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है. पुलिस की जांच और न्यायालय में होने वाली आगामी कार्यवाही के आधार पर मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी."

मंडी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो या किसी पोस्ट के आधार पर मामले में किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें. पुलिस ने कहा कि मामले की आधिकारिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए. साथ ही लोगों से किसी भी आपत्तिजनक, भ्रामक या अपुष्ट वीडियो और पोस्ट को बिना सत्यापन के आगे प्रसारित नहीं करने को कहा गया है.

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