'फूलों की खुशबू' के करोबार से हर साल कमाएंगे ढाई करोड़! सरकार से मिली 50 फीसदी सब्सिडी
मंडी के राजेश गुलेरिया ने 1.18 करोड़ से लगाई एरोमैटिक्स यूनिट, सालाना 2.46 करोड़ कारोबार का लक्ष्य.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 3:11 PM IST
मंडी: जिला के बल्ह उपमंडल के लूणापानी निवासी राजेश गुलेरिया ने स्वरोजगार की दिशा में एक अनूठी पहल की है. उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनकर सफलता के कदम चुनने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं.
उन्होंने स्थानीय सुगंधित पौधों और प्राकृतिक संसाधनों की व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए करीब 1.18 करोड़ रुपये की लागत से 'आरके एरोमैटिक्स' नाम से आवश्यक तेल निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है. इसके जरिए फूलों और अन्य उत्पादों से खुशबूदार तेल के उत्पाद बनाए जाएंगे. उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत उन्हें अनुदान मिला है. इस इकाई में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुगंधित पौधों से आवश्यक तेल तैयार किए जाएंगे.
किसानों को मिलेगा स्थानीय बाजार
राजेश गुलेरिया की प्रोसेसिंग यूनिट में टैगेटिस, कैलमस, क्लेरी सेज, पामारोजा, आर्टेमिसिया तथा जंगली खुबानी और खुबानी की गिरी से खुशबूदार तेल तैयार किया जाएगा. ये सभी पौधों और फलों से निकाले जाने वाले तेल हैं. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉस्मेटिक, परफ्यूम, आयुर्वेदिक उत्पादों, अरोमाथेरेपी, साबुन और औषधीय उत्पादों में होता है. इसके लिए स्थानीय किसानों और संग्राहकों से कच्चा वनस्पति पदार्थ खरीदा जाएगा. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय बाजार मिलेगा और सुगंधित फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
कहां होता है इस्तेमाल
टैगेटिस गेंदा प्रजाति के पौधे के फूलों और अन्य हिस्सों से निकाला जाता है. परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों में इस्तेमाल होता है. कॉस्मेटिक और अरोमा उत्पादों में इसकी मांग रहती है. कैलमस पारंपरिक सुगंधित उत्पादों और परफ्यूम में इस्तेमाल होता है. क्लेरी सेज पौधे के फूलों और पत्तियों से निकाला जाता है. महंगे परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों में इस्तेमाल होता है. पामारोजा यह एक सुगंधित घास से निकाला जाने वाला एसेंशियल ऑयल है. इसमें जिरेनियोल नामक प्रमुख सुगंधित घटक होता है. साबुन, क्रीम, लोशन और परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होता है. आर्टेमिसिया पौधों की विभिन्न प्रजातियों से निकाला जाता है. परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों में इस्तेमाल होता है.
50 लाख रुपये की मिली आर्थिक सहायता
राजेश गुलेरिया के बेटे दीक्षांत ने बताया कि 'वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग के बल्ह कार्यालय में इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया था. योजना के तहत मशीनरी की लागत पर 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है. इसी के तहत सरकार से करीब 50 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जिससे आधुनिक मशीनरी से लैस सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना संभव हो पाया.'
प्रशिक्षण से मिली उद्यम की प्रेरणा
राजेश गुलेरिया ने वर्ष 2025-26 में पुष्प क्रांति योजना के तहत जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, मौहल (कुल्लू) में पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया. यहां उन्होंने सुगंधित पौधों की खेती, आवश्यक तेल निष्कर्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की व्यावहारिक जानकारी हासिल की. इसके बाद स्थानीय संसाधनों को आधार बनाकर इस परियोजना को धरातल पर उतारा.
2.46 करोड़ के सालाना कारोबार का लक्ष्य
राजेश गुलेरिया के अनुसार इकाई में उत्पादित आवश्यक तेलों की बिक्री देश के विभिन्न बाजारों के साथ विदेशों में भी करने की योजना है. उत्पादन क्षमता के आधार पर सालाना करीब 2.46 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है. इससे लगभग 80 लाख से एक करोड़ रुपये तक मुनाफा होने की संभावना जताई गई है. इकाई के संचालन से 15 से 20 कुशल-अकुशल कामगारों और तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में अधिक से अधिक स्थानीय किसानों और संग्राहकों को इस उद्यम से जोड़कर हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना उनका लक्ष्य है.
आधुनिक तकनीक से होगी गुणवत्ता की जांच
विषयवाद विशेषज्ञ उद्यान सुंदरनगर डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 'इकाई में आधुनिक प्रसंस्करण मशीनरी के साथ गैस क्रोमैटोग्राफी आधारित गुणवत्ता विश्लेषण की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इससे तैयार आवश्यक तेलों की गुणवत्ता का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सकेगा.'
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