ETV Bharat / state

'फूलों की खुशबू' के करोबार से हर साल कमाएंगे ढाई करोड़! सरकार से मिली 50 फीसदी सब्सिडी

राजेश गुलेरिया ने आरके एरोमैटिक्स की स्थापना ( ETV Bharat )

मंडी: जिला के बल्ह उपमंडल के लूणापानी निवासी राजेश गुलेरिया ने स्वरोजगार की दिशा में एक अनूठी पहल की है. उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनकर सफलता के कदम चुनने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं.

उन्होंने स्थानीय सुगंधित पौधों और प्राकृतिक संसाधनों की व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए करीब 1.18 करोड़ रुपये की लागत से 'आरके एरोमैटिक्स' नाम से आवश्यक तेल निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है. इसके जरिए फूलों और अन्य उत्पादों से खुशबूदार तेल के उत्पाद बनाए जाएंगे. उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत उन्हें अनुदान मिला है. इस इकाई में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुगंधित पौधों से आवश्यक तेल तैयार किए जाएंगे.