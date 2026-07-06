मंडी में सड़क से नीचे लुढ़की यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार, कई घायल
हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 2:00 PM IST
मंडी: मंडी जिले के सुंदरनगर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. बिलासपुर से सुंदरनगर जा रही एक निजी बस भवाना पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई. हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत राहत एवं बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं.
बिलासपुर से सुंदरनगर जा रही थी बस
जानकारी के अनुसार, निजी बस बिलासपुर से सुंदरनगर की ओर जा रही थी. जब बस भवाना पुल के समीप जड़ोल-सलापड़ मार्ग पर पहुंची तो अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क से नीचे लुढ़क गई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.
स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा
हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया. घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.
पुलिस जांच में जुटी
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. फिलहाल हादसे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस चालक की लापरवाही, तकनीकी खराबी और सड़क की स्थिति समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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