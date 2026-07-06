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मंडी में सड़क से नीचे लुढ़की यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार, कई घायल

भवाना पुल के पास जड़ोल-सलापड़ मार्ग पर हुआ हादसा ( ETV BHARAT )