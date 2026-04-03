रिवालसर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, लूटपाट के इरादे से की गई थी बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु की हत्या
मंडी पुलिस ने एक माह पूर्व हुए महिला बौद्ध भिक्षु हत्याकांड मामले में खुलासा किया है. तीन आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 10:08 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बल्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिवालसर के सरकीधार में करीब एक माह पूर्व हुए महिला बौद्ध भिक्षु हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूटपाट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया था.
पुलिस जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी गगन शर्मा (23 वर्ष) निवासी सरकीधार को एसआईटी टीम ने कुल्लू जिले के कसोल से गिरफ्तार किया. जबकि उसके दो अन्य साथी गौरव शर्मा (20) निवासी सैल खाबू और गौरव शर्मा (23) निवासी मझयाठल, नेरचौक को शुक्रवार दोपहर उनके घरों से हिरासत में लिया गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी आपस में दोस्त हैं या रिश्तेदार. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी का परिवार सरकीधार का ही निवासी है और उसकी दादी अक्सर उक्त गुफा में दूध पहुंचाने जाती थी.
यह घटना 3 मार्च की रात की है. जब आरोपियों ने रिवालसर स्थित सरकीधार की एक गुफा में रह रही 78 वर्षीय बौद्ध भिक्षु आरजे शोकी की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात के अगले दिन पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद रिवालसर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. एसएफएल टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, 'यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, क्योंकि शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला था. इसके बाद डीएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और मोबाइल डंप डेटा व टोल बैरियर से मिले इनपुट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया. जांच के दौरान पुलिस ने हिमाचल से लेकर चंडीगढ़ तक कई स्थानों पर छापेमारी की. मुख्य आरोपी की लोकेशन पहले चंडीगढ़ और बाद में कुल्लू जिले में ट्रेस की गई, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया. फिलहाल हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी बाकी है. पुलिस रिमांड के दौरान मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है'.
ये भी पढ़ें: पेपर टेंपरिंग मामला: सही काट कर लिखे गए थे गलत उत्तर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा