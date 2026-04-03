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रिवालसर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, लूटपाट के इरादे से की गई थी बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु की हत्या

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बल्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिवालसर के सरकीधार में करीब एक माह पूर्व हुए महिला बौद्ध भिक्षु हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूटपाट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी गगन शर्मा (23 वर्ष) निवासी सरकीधार को एसआईटी टीम ने कुल्लू जिले के कसोल से गिरफ्तार किया. जबकि उसके दो अन्य साथी गौरव शर्मा (20) निवासी सैल खाबू और गौरव शर्मा (23) निवासी मझयाठल, नेरचौक को शुक्रवार दोपहर उनके घरों से हिरासत में लिया गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी आपस में दोस्त हैं या रिश्तेदार. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी का परिवार सरकीधार का ही निवासी है और उसकी दादी अक्सर उक्त गुफा में दूध पहुंचाने जाती थी.

यह घटना 3 मार्च की रात की है. जब आरोपियों ने रिवालसर स्थित सरकीधार की एक गुफा में रह रही 78 वर्षीय बौद्ध भिक्षु आरजे शोकी की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात के अगले दिन पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद रिवालसर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. एसएफएल टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए.