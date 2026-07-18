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बस में सफर कर रहे युवकों से पांच किलो चरस के साथ अफीम बरामद, हरियाणा के तीन आरोपी गिरफ्तार

मंडी में निजी बस से 5.535 किलोग्राम चरस और 568 ग्राम अफीम बरामद. पुलिस ने हरियाणा के तीन युवकों को गिरफ्तार.

चरस -अफीम के साथ तीन गिरफ्तार
चरस -अफीम के साथ तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
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मंडी: जिला मंडी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस थाना सदर की टीम ने शिला किप्पड़ क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक निजी बस से 5.535 किलोग्राम चरस और 568 ग्राम अफीम बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम शिला किप्पड़ में नियमित नाकाबंदी और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान केलांग-मनाली-धर्मशाला रूट पर चल रही निजी बस को जांच के लिए रोका गया. बस की तलाशी के दौरान पुलिस को तीन यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. संदेह के आधार पर उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 5.535 किलोग्राम चरस और 568 ग्राम अफीम बरामद हुई. गिरफ्तार तीनों आरोपी सोनीपत (हरियाणा) के रहने वाले है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड हासिल कर मामले की गहन जांच की जाएगी. जांच के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि बरामद चरस और अफीम कहां से लाई गई थी. इसकी खेप किस स्थान तक पहुंचाई जानी थी. इसके अलावा इस पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है. आम जनता से भी अपील की कि यदि किसी को नशा तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का मानना है कि जनसहयोग से ही नशे के खिलाफ इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है.

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