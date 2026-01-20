85.80 ग्राम चिट्टा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, मंडी पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई
मंडी जिला में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई. अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
मंडी: हिमाचल प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में मंडी जिला में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंडी पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 85.80 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया, 'जिला पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. आम जनता से भी अपील है कि यदि कहीं भी नशे से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिले तो पुलिस को सूचित करें. मादक पदार्थों के तस्करों और उनके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी'.
पहला मामला पुलिस थाना बल्ह क्षेत्र से सामने आया है. यहां बीती रात गश्त के दौरान नेरचौक क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक सफेद रंग की कार (HP-29B-7924) को संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार से 74.80 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने कार चालक अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गांव डीनक, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी का रहने वाला है. पुलिस आरोपी को अब कोर्ट में पेश करने जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाया था और इसकी सप्लाई किन-किन स्थानों पर की जानी थी?
वहीं, दूसरा मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना धनोटू में दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार STF सेंट्रल रेंज मंडी की टीम ने नाकाबंदी की थी, इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर तलाशी ली. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 11 ग्राम हेरोइन/चिट्टा मिला. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान अक्षय के रूप में हुई है, जो जुगाहन, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी का निवासी है.
गौरतलब है कि मंडी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और इसे युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
