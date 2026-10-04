त्योहारी सीजन से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार
बस में 568 ग्राम अफीम और 5KG से अधिक चरस बरामदगी मामले में बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर मुख्य सप्लायर समेत 6 आरोपी दबोचे गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:36 AM IST
मंडी: त्योहारी सीजन से हिमाचल पुलिस नेश के खिलाफ एक्शन मोड में है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है. इसी कड़ी में अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में अब तक कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान पुलिस ने नशे की सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालते हुए नेटवर्क की कई महत्वपूर्ण कड़ियों तक पहुंच बनाई है. मामला पुलिस थाना सदर मंडी में बीते दिनों दर्ज हुआ था. पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को शिला-किप्पड़ फोरलेन पुल के पास नाकाबंदी के दौरान राम परिवहन की बस संख्या एचपी-53डी-9077 को जांच के लिए रोका गया. बस की तलाशी के दौरान तीन व्यक्तियों के कब्जे से 568 ग्राम अफीम और 5 किलो 535 ग्राम चरस/कैनाबिस बरामद हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था.
अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नशे की खेप के स्रोत और उसकी आगे की सप्लाई से जुड़े लिंक की पड़ताल शुरू की. बैकवर्ड लिंकेज की जांच के आधार पर पुलिस ने आनी, जिला कुल्लू से राहुल ठाकुर और जीत राम उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, जीत राम उर्फ जीतू को इस मामले में मुख्य सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मामले की फॉरवर्ड लिंकेज की जांच के दौरान पुलिस सोनीपत, हरियाणा निवासी 75 वर्षीय रणबीर सिंह तक पहुंची. पुलिस ने रणबीर सिंह को 1 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया. आरोपी को पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है.
अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार
एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा है, "पुलिस ने नशे की सप्लाई में इस्तेमाल की गई सेलेरियो कार संख्या एचपी-35-8389 को भी कब्जे में लिया है. इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 6 हो गई है. मामले की जांच अभी जारी है और नशे की तस्करी से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों एवं नेटवर्क की कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है."
सलूणी में नशे के खिलाफ SIU की बड़ी कार्रवाई
वहीं, एक अन्य मामले में हिमाचल के चंबा जिले में चंबा जिला पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सलूणी क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. SIU की टीम ने सलूणी फॉरेस्ट बैरियर के समीप दो युवकों को कथित तौर पर 422 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशे के कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. SIU की टीम इंस्पेक्टर गगन के नेतृत्व में क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. इसी दौरान सलूणी फॉरेस्ट बैरियर के पास पुलिस टीम ने दो युवकों को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 422 ग्राम चरस बरामद हुईय पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर आगामी जांच तेज कर दी है.
पिछले 10 दिनों में SIU की चौथी बड़ी कार्रवाई
गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान राजू (उम्र- 24 वर्ष) और संजू (उम्र- 34 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रारंभिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहेगा कि इस मामले के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई लाइन, संभावित स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
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