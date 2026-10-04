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त्योहारी सीजन से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश ( FILE @ETV BHARAT )

मंडी: त्योहारी सीजन से हिमाचल पुलिस नेश के खिलाफ एक्शन मोड में है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है. इसी कड़ी में अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में अब तक कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान पुलिस ने नशे की सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालते हुए नेटवर्क की कई महत्वपूर्ण कड़ियों तक पहुंच बनाई है. मामला पुलिस थाना सदर मंडी में बीते दिनों दर्ज हुआ था. पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को शिला-किप्पड़ फोरलेन पुल के पास नाकाबंदी के दौरान राम परिवहन की बस संख्या एचपी-53डी-9077 को जांच के लिए रोका गया. बस की तलाशी के दौरान तीन व्यक्तियों के कब्जे से 568 ग्राम अफीम और 5 किलो 535 ग्राम चरस/कैनाबिस बरामद हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था.