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सरकाघाट छात्रा मर्डर केस, नशेड़ी युवक निकला हत्यारा! दराट से ताबड़तोड़ वार कर की निर्मम हत्या

मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सरकाघाट क्षेत्र के गोपालपुर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपी ने दराट से गले और बाजू पर वार कर युवती को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. वहीं, मामले में पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया, 'पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों सौंप दिया है. मामले में जांच की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने वाला युवक सरकाघाट क्षेत्र का ही रहने वाला है. जिसे पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गेहूं के खेतों से ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है. आरोपी के कब्जा से पुलिस ने दराट भी बरामद किया है. वहीं, इससे पहले ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर डाली. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को फांसी देने की मांग तक उठा दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए सख्त आश्वासन दिया.