सरकाघाट छात्रा मर्डर केस, नशेड़ी युवक निकला हत्यारा! दराट से ताबड़तोड़ वार कर की निर्मम हत्या
सरकाघाट स्टूडेंट मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 8:01 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सरकाघाट क्षेत्र के गोपालपुर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपी ने दराट से गले और बाजू पर वार कर युवती को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. वहीं, मामले में पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया, 'पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों सौंप दिया है. मामले में जांच की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है'.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने वाला युवक सरकाघाट क्षेत्र का ही रहने वाला है. जिसे पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गेहूं के खेतों से ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है. आरोपी के कब्जा से पुलिस ने दराट भी बरामद किया है. वहीं, इससे पहले ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर डाली. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को फांसी देने की मांग तक उठा दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए सख्त आश्वासन दिया.
बता दें कि नैण गांव निवासी 19 वर्षीय छात्रा हर रोज की तरह कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान क्षेत्र के एक युवक विकास पटियाल ने सुनसान जगह देखकर उस पर हमला कर दिया. पहले युवक ने छात्रा के बाजू पर वार किया और फिर गले पर ताबड़तोड़ प्रहार किए. युवती की चीखें सुनकर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा भी मौके पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया.
वहीं, सरकाघाट निवासी मुनीष ने इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी उठाई.
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