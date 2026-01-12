ETV Bharat / state

आपदा के 7 महीने बाद भी नहीं बन पाई सड़क, खतरनाक रास्तों से गुजर रहे छात्र, ग्रामीण भी परेशान

सड़क बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही है. छात्रों को लंबा और जोखिम भरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है.

आपदा के 7 महीने बाद भी नहीं बन पाई सड़क (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
मंडी: मंडी जिले की पंडोह-तांदी-नांडी संपर्क सड़क पिछले करीब सात महीनों से पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, 30 जून 2025 को आई आपदा के बाद से यह सड़क आज तक बहाल नहीं हो पाई है. तांदी के पास करीब 30 से 40 मीटर सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे अब पैदल आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है.

आपदा के बाद भी नहीं बनी सड़क

30 जून 2025 को आई प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र की कई सड़कों को नुकसान पहुंचाया था. इनमें पंडोह-तांदी-नांडी सड़क भी प्रभावित हुई. सात महीने बीत जाने के बावजूद सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है. टूटे हुए हिस्से और गहरी ढलान के कारण सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है. तांदी के पास सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. वहां से अब कोई सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है. मजबूरी में लोग खतरनाक ढलानों और टूटे हिस्सों से होकर आवाजाही कर रहे हैं. बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है.

पंडोह-तांदी-नांडी सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा (ETV BHARAT)

छात्रों और मरीजों को हो रही परेशानी

सड़क बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को लंबा और जोखिम भरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है. बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों के लिए स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है. आपातकाल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से क्षेत्र का संपर्क लगभग कट चुका है. ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष है. लोगों का आरोप है कि आपदा के बाद प्रशासन ने कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की.

काम शुरू हुआ, फिर अचानक ठप

स्थानीय निवासी चंद्रशेखर, डोले राम, ओमचंद, मुल्तान सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी थी. ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, लेकिन बीते एक महीने से कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है. कार्यस्थल पर केवल पत्थर और निर्माण सामग्री पड़ी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का काम जानबूझकर लटकाया जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क बहाल करने की मांग की है.

इस मामले में लोक निर्माण विभाग के जेई नंदलाल कौडल ने बताया, "सड़क का टेंडर हो चुका है और कार्य शुरू भी किया गया था. ठेकेदार के पास फिलहाल पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण काम रुका है. ठेकेदार के बिल तैयार हैं और भुगतान होते ही कार्य दोबारा शुरू कर सड़क को जल्द बहाल किया जाएगा."

पंडोह-तांदी-नांडी सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा (ETV BHARAT)

पंडोह-तांदी-नांडी सड़क का लंबे समय से बंद रहना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है. क्षेत्रवासी अब ठोस कार्रवाई और जल्द राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

