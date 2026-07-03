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सड़क पार कर रहे ग्रामीण को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान पंडोह के तहत आने वाले सांबल गांव निवासी 58 वर्षीय जीवन लाल के रूप में हुई है. जीवन लाल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे एक टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचाया.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पंडोह क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 58 वर्षीय ग्रामीण की जान चली गई. सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को पहले क्षेत्रीय अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद होने की बात कही जा रही है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक के साथ-साथ लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली.

क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जीवन लाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश

इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों पर सवाल उठाए हैं. स्योग जागर क्षेत्र के बीडीसी सदस्य सौरव गुलेरिया ने बताया कि दुर्घटनास्थल के पास स्थित होटल के बाहर अक्सर वाहन खड़े रहते हैं, जिससे मोड़ पर आने-जाने वाले चालकों की दृश्यता प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि इस स्थान पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार हादसों का कारण बन रही है और यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की जरूरत है.

ग्रामीणों ने प्रशासन और एनएचएआई से दुर्घटनास्थल पर रंबल स्ट्रिप, चेतावनी संकेतक, उचित पार्किंग व्यवस्था और नियमित पुलिस निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है. उनका कहना है कि अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और ओवरस्पीड करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके. वहीं, मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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