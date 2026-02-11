ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि 2026: पंचवक्त्र महादेव मंदिर में क्यों खड़े हैं नंदी महाराज? अद्भुत है कहानी

मंडी: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के उस शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो ब्यास नदी के तट पर स्थित है और करीब 550 वर्ष पुराना है, जिसने 2023 की विनाशकारी बाढ़ में जिस तरह आस्था और स्थापत्य की मिसाल पेश की. हम बात कर रहे है पंचवक्त्र महादेव मंदिर की.

2013 का वह भयावह दृश्य देश आज भी नहीं भूला है, जब उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था. घर, होटल, दुकानें सब मलबे में समा गए थे, लेकिन उस प्रलय के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा. उसी तरह 2023 में हिमाचल प्रदेश ने भी प्रकृति का रौद्र रूप देखा. भारी वर्षा और ब्यास नदी के उफान ने मंडी शहर में तबाही मचाई. कई घर और दुकानें बह गईं, पुराना लोहे का पुल नदी में समा गया, लेकिन ब्यास और सुकेती नदियों के संगम पर स्थित पंचवक्त्र महादेव मंदिर प्रचंड सैलाब के बीच भी अटल रहा.

पंचवक्त्र महादेव मंदिर (PANCHVAKTRA MAHADEV TEMPLE)

जब पानी में डूब गया था पूरा मंदिर

2023 की आपदा के दौरान ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि पंचवक्त्र मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया था. सैलाब की तस्वीरों ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था. मंदिर का शिखर ही पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था. वह दृश्य 2013 के केदारनाथ की याद दिला रहा था.

मंदिर परिसर में करीब 10 से 12 फीट तक गाद और मलबा भर गया था. प्रांगण में विराजमान विशाल नंदी महाराज भी गाद में दब गए थे. मुख्य द्वार को क्षति पहुंची थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि गर्भगृह में स्थापित पंचमुखी शिव प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं हुआ. भारी मलबे और तेज धाराओं के बावजूद मंदिर की संरचना जस की तस रही. स्थानीय लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते. उनका कहना है कि जिस तरह केदारनाथ मंदिर ने 2013 में प्रलय का सामना किया था, उसी तरह पंचवक्त्र महादेव ने 2023 में ब्यास की लहरों को चुनौती दी.

‘छोटी काशी’ की पहचान

हिमाचल का मंडी शहर ‘छोटी काशी’ के नाम से प्रसिद्ध है. जैसे काशी गंगा नदी के तट पर बसी है, वैसे ही मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित है. यहां शिव के अनेक प्राचीन मंदिर हैं. भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ, अर्धनारीश्वर और पंचवक्त्र महादेव. इन मंदिरों की वजह से मंडी को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष स्थान प्राप्त है. पंचवक्त्र मंदिर सुकेती और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है. यही संगम इसे आध्यात्मिक रूप से और भी पवित्र बनाता है. संगम स्थल पर स्थित होने के कारण यह मंदिर सदियों से प्रकृति के उतार-चढ़ाव का साक्षी रहा है.

550 साल पुराना इतिहास

मंदिर के पुजारी हरीश कुमार बताते हैं कि यह मंदिर राजाओं के समय का है और करीब साढ़े पांच सौ वर्ष पुराना है. इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ. कुछ स्रोत इसे राजा अजबर सेन से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार राजा सिद्ध सेन को इसका निर्माता मानते हैं.



लेखक मनमोहन की पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट’ में उल्लेख मिलता है कि 1717 ईस्वी में ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण मंदिर को क्षति पहुंची थी और पंचमुखी शिव प्रतिमा बह गई थी. बाद में राजा सिद्ध सेन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और नई प्रतिमा स्थापित की. पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है. इतिहास गवाह है कि यह मंदिर पहले भी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है. लेकिन हर बार यह पुनः उसी भव्यता के साथ खड़ा हुआ.

शिखर शैली की अद्भुत वास्तुकला

पंचवक्त्र मंदिर का निर्माण पत्थरों से शिखर शैली में किया गया है. मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली और उत्तर भारतीय नागर शैली का सुंदर संगम है. ऊंचा शिखर, मजबूत पत्थर की दीवारें और महीन नक्काशी इसे विशिष्ट बनाती है. मंदिर का मुख्य द्वार ब्यास नदी की ओर है. प्रवेश करते ही लगभग छह फीट से अधिक ऊंचे नंदी महाराज की प्रतिमा भक्तों का स्वागत करती है. नंदी के सामने गर्भगृह में स्थापित है. पंचमुखी शिव प्रतिमा जो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है.