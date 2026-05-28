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इस पंचायत चुनाव में ससुर-बहू ने लहराया जीत का परचम, एक ही परिवार से चुने गए प्रधान-उपप्रधान

मंडी जिले के पंचायत प्रधान उपप्रधान चुनाव में एक ही परिवार के दो सदस्यों ने हासिल की शानदार जीत.

पंचायत चुनाव में ससुर-बहू ने लहराया जीत का परचम
पंचायत चुनाव में ससुर-बहू ने लहराया जीत का परचम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:03 PM IST

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मंडी: हिमाचल पंचायत चुनाव में इस बार कई पंचायत में एक ही परिवार के दो सदस्य आमने-सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कहीं, एक ही परिवार से प्रधान और उपप्रधान चुने गए हैं. हिमाचल पंचायत इलेक्शन के फर्स्ट फेज में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चनोल में इस बार ऐसा चुनावी परिणाम दिया है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है. यहां एक ही परिवार के ससुर और बहू ने इलेक्शन में बंपर वोटों के साथ जीत हासिल की है.

चौथी बार उपप्रधान चुने गए शंकर सिंह

गौरतलब है कि 25 मई को ग्राम पंचायत चनोल में हुए चुनाव में 90 वर्ष की उम्र में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के पुराने एवं समर्पित सिपाही शंकर सिंह ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीतते हुए उपप्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है. खास बात यह रही कि शंकर सिंह लगातार चौथी बार उपप्रधान चुने गए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच मजबूत पकड़ साफ दिखाई देती है.

चौथी बार उपप्रधान चुने गए शंकर सिंह
चौथी बार उपप्रधान चुने गए शंकर सिंह (ETV Bharat)

शंकर सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 172 मतों के बड़े अंतर से हराया. उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि जनसेवा के प्रति समर्पण और जनता का विश्वास उम्र का मोहताज नहीं होता. वर्षों से पंचायत और क्षेत्र के लोगों के बीच सक्रिय रहने वाले शंकर सिंह को ग्रामीणों ने एक अनुभवी, सरल और जनहितैषी नेता के रूप में हमेशा सम्मान दिया है. यही कारण रहा कि इतनी अधिक आयु में भी लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन देकर विजयी बनाया.

नीलम कुमारी ने दूसरी बार जीता प्रधान का चुनाव

इस चुनाव में शंकर सिंह के परिवार को दोहरी सफलता मिली. उनकी बहू नीलम कुमारी ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार पंचायत की कमान संभालने का गौरव हासिल किया. पंचायत में प्रधान और उपप्रधान दोनों पदों पर एक ही परिवार की जीत को लोग परिवार की वर्षों पुरानी सामाजिक स्वीकार्यता और जनता के भरोसे के रूप में देख रहे हैं.

नीलम कुमारी ने दूसरी बार जीता प्रधान का चुनाव
नीलम कुमारी ने दूसरी बार जीता प्रधान का चुनाव (ETV Bharat)

चुनाव परिणाम घोषित होते ही चनोल पंचायत में जश्न का माहौल बन गया. समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजेताओं का स्वागत किया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दीं. पंचायत के विभिन्न गांवों से लोग शंकर सिंह और नीलम कुमारी को शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंचे. पूरे क्षेत्र में दिनभर जीत की चर्चा होती रही.

ग्रामीणों का कहना है, 'शंकर सिंह लंबे समय से लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने पंचायत स्तर पर कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है और हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है. यही वजह रही कि इस चुनाव में भी लोगों ने अनुभव और सेवा भावना को प्राथमिकता देते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया'.

कौन हैं शंकर सिंह?

शंकर सिंह कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता माना जाता है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन और समाज दोनों के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है. पंचायत चुनाव में मिली यह जीत उनके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव की बड़ी पहचान मानी जा रही है. वहीं, उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है. शंकर सिंह के बेटे प्रेम सिंह भी सुंदरनगर के डैहर वार्ड से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव में मिली यह बड़ी सफलता परिवार के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम मानी जा रही है.

पंचायत चनोल प्रधान-उपप्रधान से उम्मीदें

ग्राम पंचायत चनोल के लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रधान नीलम कुमारी और उपप्रधान शंकर सिंह पंचायत के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और ग्रामीण हितों को प्राथमिकता देते हुए मिलकर कार्य करेंगे. पंचायत में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे सुंदरनगर क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि जनता आज भी अनुभवी और जनसेवा के प्रति समर्पित लोगों पर भरोसा करती है.

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