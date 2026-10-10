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बागवानों के बगीचों में दौड़ेगी मोनो रेल, तैयार फसलों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होगी मजदूरों की जरूरत

लौहटा क्लस्टर में 1 किमी बागवानी मोनो रेल पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है ( ETV Bharat )

मंडी: बागवानी क्षेत्र में फसलों की ढुलाई को आसान बनाने के लिए सुंदरनगर के पलौहटा-2 क्लस्टर में प्रदेश की पहली बागवानी मोनो रेल परियोजना आकार लेने लगी है. एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मोनोरेल का एक किलोमीटर लंबा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है.

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेतीबाड़ी और बागवानी को सुगम बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं. इसी कड़ी में अब प्रदेश में एक ऐसा प्रयास शुरू होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ. यह प्रयास है बागवानों के बागानों के बीच मोनो रेल को चलाने का. सुंदरनगर के तहत आने वाले पलौहटा गांव में इस मोनो रेल के पायलट प्रोजेक्ट को इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसका खर्च तकरीबन 19 से 20 लाख रुपये है और इसे चीन से इंपोर्ट किया गया है.

शिवा परियोजना में आने वाले पलौहटा गांव में अभी इस मोनो रेल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है. ऐसे में बागवानों के बगीचे में चलने वाली इस मोनो रेल का खर्च सरकार ही उठाएगी. सरकार ने पलौहटा गांव को इसलिए चुना है क्योंकि शिवा परियोजना के तहत किसान यहां मौसंबी, किन्नू और अन्य स्ट्रिक फलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यहां से सड़क की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है. इसके चलते बागवानों को माल स्टोर या सड़क तक पहुंचाने में परेशानी होती थी. इसी कारण से सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस गांव को चुना है. बागवानी मोनो रेल प्रोजेक्ट (ETV Bharat) पलौहटा-2 क्लस्टर फल उत्पादक एवं विपणन संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने बताया कि 'इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विशेष रूचि दिखाई है. हमारा क्लस्टर 21.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है. प्रारंभिक तौर पर एक किमी एरिया में मोनो रेल को चलाने पर कार्य किया जा रहा है. लगभग 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और इसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है. इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस परियोजना के विस्तार को हरी झंडी देगी और इसे पूरे क्लस्टर में लगाया जाएगा.' तैयार फसल को ट्रांसपोर्ट करने में मिलेगी मदद