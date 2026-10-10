बागवानों के बगीचों में दौड़ेगी मोनो रेल, तैयार फसलों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होगी मजदूरों की जरूरत
सुंदरनगर के पलौहटा क्लस्टर में 1 किमी बागवानी मोनो रेल पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है. इसे एचपी शिवा-परियोजना के तहत बनाया जा रहा है
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:17 PM IST
मंडी: बागवानी क्षेत्र में फसलों की ढुलाई को आसान बनाने के लिए सुंदरनगर के पलौहटा-2 क्लस्टर में प्रदेश की पहली बागवानी मोनो रेल परियोजना आकार लेने लगी है. एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मोनोरेल का एक किलोमीटर लंबा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है.
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेतीबाड़ी और बागवानी को सुगम बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं. इसी कड़ी में अब प्रदेश में एक ऐसा प्रयास शुरू होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ. यह प्रयास है बागवानों के बागानों के बीच मोनो रेल को चलाने का. सुंदरनगर के तहत आने वाले पलौहटा गांव में इस मोनो रेल के पायलट प्रोजेक्ट को इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसका खर्च तकरीबन 19 से 20 लाख रुपये है और इसे चीन से इंपोर्ट किया गया है.
शिवा परियोजना में आने वाले पलौहटा गांव में अभी इस मोनो रेल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है. ऐसे में बागवानों के बगीचे में चलने वाली इस मोनो रेल का खर्च सरकार ही उठाएगी. सरकार ने पलौहटा गांव को इसलिए चुना है क्योंकि शिवा परियोजना के तहत किसान यहां मौसंबी, किन्नू और अन्य स्ट्रिक फलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यहां से सड़क की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है. इसके चलते बागवानों को माल स्टोर या सड़क तक पहुंचाने में परेशानी होती थी. इसी कारण से सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस गांव को चुना है.
पलौहटा-2 क्लस्टर फल उत्पादक एवं विपणन संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने बताया कि 'इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विशेष रूचि दिखाई है. हमारा क्लस्टर 21.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है. प्रारंभिक तौर पर एक किमी एरिया में मोनो रेल को चलाने पर कार्य किया जा रहा है. लगभग 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और इसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है. इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस परियोजना के विस्तार को हरी झंडी देगी और इसे पूरे क्लस्टर में लगाया जाएगा.'
तैयार फसल को ट्रांसपोर्ट करने में मिलेगी मदद
बता दें कि मोनो रेल के जरिए क्लस्टर में तैयार फलों के साथ कृषि उत्पादों को भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा. इससे पहाड़ी और ढलानदार बगीचों से फसल को सड़क या स्टोर तक लाने में बागवानों को मदद मिलेगी. साथ ही बगीचों में खाद, उर्वरक को पहुंचाने में मोनो रेल सहायक होगी. अब तक बागवानों को अपनी फसल को सड़क या स्टोर तक पहुंचाने के लिए मजदूरों का सहारा लेना पड़ता था. इसके लिए मोनो रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है.
क्या है मोनो रेल
क्षेत्र के किसानों-बागवानों में इस प्रोजेक्ट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मोनो रेल एक स्टील के बने ट्रैक पर चलती है. इसके साथ 9 हॉर्स पावर की मोटर जुड़ी होती है और पीछे एक ट्रॉली रे की तरह स्टील के ट्रैक पर चलती है. ये तकरीबन 500 किलो का वजन ढोने में सक्ष्म है और लगभग 45 डिग्री की ढलान पर चल सकती है. इससे किसानों बागवानों को मदद मिलेगी और मजदूरों पर निर्भरता कम होगी.
इस मोनो रेल के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार रहे डिस्ट्रिब्यूटर तेजेंद्र सैनी ने बताया कि 'ऐसे प्रोजेक्ट का काम करना हमारे लिए भी एक यूनिक अनुभव है. इसका सामान विभिन्न स्थानों से मंगवाकर इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है.' बता दें कि आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने इस मोनो रेल की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसके बाद ही यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. इस प्रोजेक्ट की तर्ज पर अन्य क्लस्टरों में भी मोनो रेल इंस्टॉल होने की उम्मीद की जा रही है.
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