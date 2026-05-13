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AI कैमरे, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और फ्री WiFi, मंडी नगर निगम के लिए ये हैं BJP ने 20 वादे

मंडी नगर निगम के लिए BJP ने जनता से किए 20 वादे ( HIMACHAL BJP )