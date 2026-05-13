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AI कैमरे, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और फ्री WiFi, मंडी नगर निगम के लिए ये हैं BJP ने 20 वादे

मंडी नगर निगम के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 'चिट्टा मुक्त और नशा मुक्त मंडी' बनाने का भी वादा किया है.

Mandi Municipal Corporation
मंडी नगर निगम के लिए BJP ने जनता से किए 20 वादे (HIMACHAL BJP)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:41 PM IST

4 Min Read
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मंडी: नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंडी शहर के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट और संकल्प पत्र जारी कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे 'समृद्ध और आधुनिक मंडी का रोडमैप' बताया. भाजपा ने महिला सुरक्षा, ट्रैफिक सुधार, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, पर्यटन और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों पर कई बड़े वादे किए हैं. पार्टी ने दावा किया कि यह संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि मंडी को स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने की योजना है.

महिला सुरक्षा और स्मार्ट निगरानी पर जोर

भाजपा ने महिला सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है. संकल्प पत्र में शहर के संवेदनशील इलाकों, बाजारों और बस स्टैंडों में AI आधारित हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाने का वादा किया गया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए 'स्वच्छता एवं सम्मान केंद्र', पिंक टॉयलेट और सैनिटरी वेंडिंग मशीनें स्थापित करने की घोषणा की गई है. पार्टी का कहना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

Mandi Municipal Corporation
मंडी नगर निगम के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)

ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए बड़ा प्लान

मंडी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए भाजपा ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का वादा किया है. संकल्प पत्र में बहुमंजिला पार्किंग, छोटे-बड़े वाहनों के लिए अलग पार्किंग जोन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक सुधार की योजना शामिल है. भाजपा ने कहा कि शहर की सड़कों को आधुनिक बनाया जाएगा और प्रमुख क्षेत्रों में यातायात दबाव कम करने के लिए नए निर्माण कार्य किए जाएंगे.

Mandi Municipal Corporation
मंडी नगर निगम के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)

'स्वच्छ छोटी काशी’ अभियान का ऐलान

भाजपा ने मंडी को स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए 'स्वच्छ छोटी काशी' अभियान शुरू करने की बात कही है. इसके तहत घर-घर कचरा संग्रहण, GPS आधारित कूड़ा वाहन, कंपोस्टिंग यूनिट और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जाएगी. पार्टी ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि निगरानी बेहतर हो सके.

युवाओं और छात्रों के लिए विशेष घोषणाएं

संकल्प पत्र में युवाओं के लिए मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई, आधुनिक लाइब्रेरी और 'कौशल विकास मेले' आयोजित करने का वादा किया गया है. भाजपा ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे. इसके अलावा छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने की बात भी कही गई है.

बुजुर्गों, दिव्यांगों और आम लोगों के लिए योजनाएं

भाजपा ने 'वरिष्ठ सम्मान सेवा' के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं देने का वादा किया है. इसके तहत निशुल्क पिक-अप और ड्रॉप सेवा, 24 घंटे स्वास्थ्य परामर्श और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाएं बढ़ाने की योजना शामिल है. साथ ही नगर निगम सेवाओं को डिजिटल बनाने और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने का भी वादा किया गया है.

विरासत और पर्यटन विकास पर फोकस

भाजपा ने मंडी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए 'मंडी 500 वर्ष गौरव अभियान' चलाने की घोषणा की है. इसके तहत हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. पार्टी का दावा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबार को भी फायदा होगा.

'चिट्टा मुक्त मंडी' का भी संकल्प

संकल्प पत्र में भाजपा ने 'चिट्टा मुक्त और नशा मुक्त मंडी' बनाने का भी वादा किया है. पार्टी ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम के सभी 14 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य मंडी को सुरक्षित, आधुनिक, स्वच्छ और सुविधाओं से लैस शहर बनाना है. जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा का यह संकल्प पत्र मंडी के विकास की “गारंटी” साबित होगा.

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