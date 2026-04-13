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सरकाघाट छात्रा हत्याकांड मामले में ग्रामीणों ने पकड़ा संदिग्ध, युवक के पास से दराट बरामद

मंडी: जिला मंडी के सरकाघाट क्षेत्र के गोपालपुर में आज सुबह एक 19 साल की छात्रा की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई. मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में फैले आक्रोश और दहशत के बीच ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

संदिग्ध के पास से दराट बरामद

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि ये युवक घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर एक गांव में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ पाया गया. स्थानीय लोगों को उस पर शक हुआ. जिसके बाद उन्होंने उस युवक को पकड़ लिया. जब ग्रामीणों ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली तो उसके पास से तेजधार हथियार दराट बरामद हुआ. जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस संदिग्ध युवक से गहन