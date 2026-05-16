ETV Bharat / state

मंडी नगर निगम चुनाव: BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, बागियों ने बढ़ाया सियासी रोमांच, कल होगा मतदान

मंडी: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. प्रदेश की चार नगर निगमों में होने वाले चुनावों के बीच मंडी नगर निगम चुनाव-2026 इस बार बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठा का मुकाबला बन गया है. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन कई वार्डों में बागी उम्मीदवारों और निर्दलीयों ने मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंडी नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों की ताकत का बड़ा परीक्षण भी माना जा रहा है.

14 वार्डों में होगा मतदान, 42 प्रत्याशी मैदान में

नगर निगम मंडी के 14 वार्डों में रविवार 17 मई को मतदान होगा. चुनाव मैदान में कुल 42 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 31,263 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 15,368 पुरुष और 15,895 महिला मतदाता शामिल हैं. हालांकि वार्ड नंबर-14 बेहना में सभी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण वहां चुनाव नहीं होगा. इस वार्ड के 2,019 मतदाताओं को हटाने के बाद अब शेष 14 वार्डों में कुल 29,244 मतदाता मतदान करेंगे. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 413 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा.

खलियार वार्ड बना सबसे बड़ी 'हॉट सीट'

नगर निगम मंडी का वार्ड नंबर-1 खलियार इस बार सबसे चर्चित सीट बन गया है। यहां मुकाबला पूरी तरह हाई-प्रोफाइल नजर आ रहा है. कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के भतीजे प्रदीप ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन इस सीट को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाने का काम पूर्व पार्षद अलकनंदा हांडा ने किया है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुकी हैं. क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और पुराने जनसंपर्क को देखते हुए उन्हें भी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। ऐसे में खलियार वार्ड में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस यहां अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या भाजपा यह सीट अपने नाम करने में सफल होगी.

भगवाहन वार्ड में BJP को अपनों से खतरा

भगवाहन वार्ड में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. कांग्रेस ने यहां अधिवक्ता गीतांजलि को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से गगन कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि भाजपा की मुश्किलें उसके अपने ही बागी बढ़ाते नजर आ रहे हैं. पूर्व डिप्टी मेयर माधुरी कपूर के पति अनिल कपूर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं. इसके अलावा भाजपा से नाराज हरीश वैद्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस वार्ड में भाजपा का वोट बैंक बंटने की संभावना जताई जा रही है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यहां बागियों की भूमिका चुनाव परिणाम को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है.

दौंहदी वार्ड में स्थानीय मुद्दा बना चुनावी हथियार