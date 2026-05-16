मंडी नगर निगम चुनाव: BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, बागियों ने बढ़ाया सियासी रोमांच, कल होगा मतदान
मंडी नगर निगम चुनाव भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ की भी बड़ी परीक्षा माना जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:30 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. प्रदेश की चार नगर निगमों में होने वाले चुनावों के बीच मंडी नगर निगम चुनाव-2026 इस बार बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठा का मुकाबला बन गया है. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन कई वार्डों में बागी उम्मीदवारों और निर्दलीयों ने मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंडी नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों की ताकत का बड़ा परीक्षण भी माना जा रहा है.
14 वार्डों में होगा मतदान, 42 प्रत्याशी मैदान में
नगर निगम मंडी के 14 वार्डों में रविवार 17 मई को मतदान होगा. चुनाव मैदान में कुल 42 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 31,263 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 15,368 पुरुष और 15,895 महिला मतदाता शामिल हैं. हालांकि वार्ड नंबर-14 बेहना में सभी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण वहां चुनाव नहीं होगा. इस वार्ड के 2,019 मतदाताओं को हटाने के बाद अब शेष 14 वार्डों में कुल 29,244 मतदाता मतदान करेंगे. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 413 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा.
खलियार वार्ड बना सबसे बड़ी 'हॉट सीट'
नगर निगम मंडी का वार्ड नंबर-1 खलियार इस बार सबसे चर्चित सीट बन गया है। यहां मुकाबला पूरी तरह हाई-प्रोफाइल नजर आ रहा है. कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के भतीजे प्रदीप ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन इस सीट को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाने का काम पूर्व पार्षद अलकनंदा हांडा ने किया है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुकी हैं. क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और पुराने जनसंपर्क को देखते हुए उन्हें भी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। ऐसे में खलियार वार्ड में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है.
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस यहां अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या भाजपा यह सीट अपने नाम करने में सफल होगी.
भगवाहन वार्ड में BJP को अपनों से खतरा
भगवाहन वार्ड में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. कांग्रेस ने यहां अधिवक्ता गीतांजलि को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से गगन कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि भाजपा की मुश्किलें उसके अपने ही बागी बढ़ाते नजर आ रहे हैं. पूर्व डिप्टी मेयर माधुरी कपूर के पति अनिल कपूर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं. इसके अलावा भाजपा से नाराज हरीश वैद्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस वार्ड में भाजपा का वोट बैंक बंटने की संभावना जताई जा रही है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यहां बागियों की भूमिका चुनाव परिणाम को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है.
दौंहदी वार्ड में स्थानीय मुद्दा बना चुनावी हथियार
वार्ड नंबर-15 दौंहदी में इस बार स्थानीय मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं. कांग्रेस ने यहां अंजय कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से गीता ठाकुर मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र को नगर निगम से बाहर करने की मांग बना हुआ है. स्थानीय लोग लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं कि दौंहदी क्षेत्र को नगर निगम सीमा से बाहर किया जाए. चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. अब देखना होगा कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है या स्थानीय नाराजगी चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगी.
बेहना वार्ड में नहीं होगा चुनाव
नगर निगम मंडी का वार्ड नंबर-14 बेहना इस बार सबसे अलग स्थिति में नजर आया. यहां भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन वार्ड को नगर निगम से बाहर करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार बढ़ता गया. स्थिति ऐसी बनी कि अंत समय में सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए. इसके बाद प्रशासन ने यहां चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया. राजनीतिक जानकार इसे स्थानीय जनदबाव और लोगों की एकजुटता का बड़ा उदाहरण मान रहे हैं.
खलियार में सबसे ज्यादा, पैलेस कॉलोनी में सबसे कम मतदाता
प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वार्ड नंबर-1 खलियार नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, जहां 2,892 मतदाता पंजीकृत हैं. वहीं वार्ड नंबर-8 पैलेस कॉलोनी-1 सबसे छोटा वार्ड है, जहां केवल 1,327 मतदाता हैं. इसके अलावा समखेतर, भगवाहन, पैलेस कॉलोनी-2 और नेला वार्डों में भी दो हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दावा किया है.
अब सभी की नजर 17 मई को होने वाले मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हुई है. मंडी नगर निगम चुनाव में इस बार केवल पार्षदों का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ की भी बड़ी परीक्षा होने जा रही है.
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