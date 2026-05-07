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मंडी के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, सभी प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम

मंडी: नगर निगम मंडी में बैहना वार्ड में अब कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सहित सभी 4 प्रत्याशियों ने बुधवार को अपने नाम वापस ले लिए हैं. सभी प्रत्याशियों ने नगर निगम के प्रति अपना विरोध दर्ज करते हुए खुद को फिर से पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर अपने नाम वापस लिए हैं. बता दें कि 28 अक्टूबर 2020 में जब नगर निगम मंडी का गठन हुआ था तो उस समय बल्ह विधानसभा क्षेत्र के बैहना और दौंहदी वार्ड को भी इसमें शामिल किया गया था.

आपसी सहमति के बाद नाम लिए वापस

बैहना और दौंहदी ग्रामीण इलाका है, इसलिए यहां के लोग शुरू से ही नगर निगम का विरोध करते आए हैं. हालांकि इस बार भाजपा और कांग्रेस सहित दो अन्य आजाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध और आपसी सहमति के बाद बुधवार, 6 मई को सभी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं. एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि बैहना वार्ड में अब कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है.