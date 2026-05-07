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मंडी के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, सभी प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम

मंडी नगर निगम चुनाव के तहत एक वार्ड में अब चुनाव नहीं होगा, इस कारण से सभी प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए.

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मंडी नगर निगम चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:58 PM IST

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मंडी: नगर निगम मंडी में बैहना वार्ड में अब कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सहित सभी 4 प्रत्याशियों ने बुधवार को अपने नाम वापस ले लिए हैं. सभी प्रत्याशियों ने नगर निगम के प्रति अपना विरोध दर्ज करते हुए खुद को फिर से पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर अपने नाम वापस लिए हैं. बता दें कि 28 अक्टूबर 2020 में जब नगर निगम मंडी का गठन हुआ था तो उस समय बल्ह विधानसभा क्षेत्र के बैहना और दौंहदी वार्ड को भी इसमें शामिल किया गया था.

आपसी सहमति के बाद नाम लिए वापस

बैहना और दौंहदी ग्रामीण इलाका है, इसलिए यहां के लोग शुरू से ही नगर निगम का विरोध करते आए हैं. हालांकि इस बार भाजपा और कांग्रेस सहित दो अन्य आजाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध और आपसी सहमति के बाद बुधवार, 6 मई को सभी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं. एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि बैहना वार्ड में अब कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है.

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा ने मंडी नगर निगम बनाने के लिए जबरन ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल किया था. प्रदेश सरकार ने इन्हें फिर से पंचायत में शामिल करने का भरोसा दिलाया है. चुनाव संपन्न होने के बाद इस प्रक्रिया को शुरू करके इस क्षेत्र को पंचायत में शामिल कर दिया जाएगा."

दौंहदी वार्ड पर नहीं बनी सहमति

वहीं, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने आरोप लगाया कि बैहना के साथ-साथ दौंहदी वार्ड में भी इसी तरह का विरोध है, लेकिन वहां से कांग्रेस प्रत्याशी अपना नाम वापिस लेने नहीं आई और कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने भी इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई. उन्होंने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही बैहना क्षेत्र को नगर निगम से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने सीएम से भी अपने किए हुए वादे को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.

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