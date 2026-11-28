"राहुल गांधी ने अपने माता-पिता को शर्मिंदा किया, ये इटालियन परवरिश है"
सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर मंडी सांसद ने की टिप्पणी. माता-पिता के सम्मान को बताया भारतीय संस्कृति की पहचान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:53 PM IST
मंडी: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल उठाते हुए भारतीय पारिवारिक संस्कारों और पश्चिमी परवरिश के बीच तुलना की है. शनिवार को चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान कंगना ने सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए माता-पिता के सम्मान और पारिवारिक मर्यादाओं को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. इस दौरान उनके 'भारतीय संस्कार और इटालियन परवरिश' संबंधी बयान ने राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी.
'संविधान के मूल्यों का सम्मान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता-पिता का सम्मान करना बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है. उन्होंने राहुल गांधी के वायरल वीडियो का उल्लेख करते हुए उनके व्यवहार पर टिप्पणी की और कहा कि सार्वजनिक जीवन में भी पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए.
कंगना रनौत ने कहा, मैंने वह वीडियो देखी थी जब राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के बारे में जब कुछ स्टेज पर कहा. शायद आप लोगों ने भी सुना होगा. राहुल ने कहा कि मेरी जो मम्मी है, वो रोज पापा के गोद में बैठकर खाना खाती थी. दिस इज सो रेंडम. क्योंकि मुझे लगता है कि दांपत्य जीवन में हर तरह के पल होते हैं. लेकिन अपनी-माता पिता को इस तरह स्टेज पर शर्मिंदा करना क्या शोभा देता है? उनकी मां कितनी शर्मिंदा हो गई थी वो. लेकिन हम क्या सकते हैं इटालियन परवरिश है".
कंगना ने हिमाचली समाज की पारंपरिक परवरिश का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बच्चों को छोटी उम्र से ही माता-पिता और बुजुर्गों का आदर करना सिखाया जाता है. सात-आठ वर्ष की उम्र के बाद यदि कोई बच्चा माता-पिता के साथ मर्यादा के विपरीत व्यवहार करता है, तो परिवार में उसे संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है. माता-पिता का आदर करना भारतीय सनातन संस्कृति के मूल संस्कारों में शामिल है. युवाओं को आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान और नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं. इसके विपरीत राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए. कंगना ने युवाओं से पूछा कि वे कैसी संतान बनना चाहते हैं? ऐसी, जो माता-पिता के साथ सार्वजनिक रूप से मर्यादा का ध्यान न रखे या ऐसी, जो उनका सम्मान करते हुए उनके चरण स्पर्श करे.
कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संविधान के मूल आदर्शों, मौलिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था. कंगना ने विद्यार्थियों से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का आह्वान किया.
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