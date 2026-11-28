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"राहुल गांधी ने अपने माता-पिता को शर्मिंदा किया, ये इटालियन परवरिश है"

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ( ETV Bharat )

मंडी: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल उठाते हुए भारतीय पारिवारिक संस्कारों और पश्चिमी परवरिश के बीच तुलना की है. शनिवार को चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान कंगना ने सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए माता-पिता के सम्मान और पारिवारिक मर्यादाओं को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. इस दौरान उनके 'भारतीय संस्कार और इटालियन परवरिश' संबंधी बयान ने राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी.

'संविधान के मूल्यों का सम्मान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता-पिता का सम्मान करना बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है. उन्होंने राहुल गांधी के वायरल वीडियो का उल्लेख करते हुए उनके व्यवहार पर टिप्पणी की और कहा कि सार्वजनिक जीवन में भी पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए.