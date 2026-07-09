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"भगवान कांग्रेस सरकार से हमारी रक्षा करें, हिमाचल से जल्द से जल्द इनका सुपड़ा साफ हो"

कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि कुल्लू जिला के साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की सांसद निधि दी है. लेकिन वह डीसी कार्यालय से बाहर ही नहीं निकल पा रही है. सरकार द्वारा जानबूझकर इस सांसद निधि को रोका जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है.

मंच से जनता को संबोधित करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा, "इस वक्त बरसात का मौसम है. यह हिमाचल के लिए हमेशा क्षतिग्रस्त रहता है. इस वक्त जो है हम सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे कि इस बरसात के मौसम में हमारी रक्षा करें और दूसरी हमारी प्रार्थना ये रहेगी कि वह ये कांग्रेस की सरकार से भी भगवान हमारी रक्षा करें. जितने भी दिन इनके बचे हुए हैं, इनका सुपड़ा जल्दी से जल्दी साफ हो. जिस तरह बंगाल में वहां की उपद्रवी सरकार का सुपड़ा साफ होते ही नई व्यवस्था आई है. उसी तरह हिमाचल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना चाहिए".

कुल्लू: मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू जिले के ग्राम चंसारी में एनएचपीसी लिमिटेड के सहयोग से मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन आधारित प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सांसद निधि रोकने का आरोप लगाया.

"हिमाचल से होगा कांग्रेस सरकार का सफाया"

मंडी सांसद ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार धनराशि दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस बात से साफ इनकार कर रही है. जबकि भाजपा के नेता सरकार के साथ-साथ जनता को एक-एक पैसे का भी हिसाब दे रहे हैं. ऐसे जिस तरह से बंगाल से एक भ्रष्ट सरकार का सफाया हुआ है. वैसा ही सफाया अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का होने वाला है. ताकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा यहां के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर आम जनता के हितों से जुड़ी सुविधाओं को फिर से शुरू कर सके.

कंगना रनौत ने जनहितकारी पहल के लिए एनएचपीसी लिमिटेड तथा मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज की सराहना की. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मोबाइल मेडिकल वैन हजारों लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता के साथ-साथ समय पर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है. मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्त परीक्षण, आवश्यक दवाइयां तथा प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं लोगों के घर-द्वार तक पहुंचेंगी, जिससे विशेष रूप से गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक कार्य कर रही है. आयुष्मान भारत योजना, नए एम्स, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर और डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है. अब इसी सोच के अनुरूप मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच और अधिक सुदृढ़ होगी.

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