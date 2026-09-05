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'कंगना निठल्ली है, निकृष्ट है, मुझसे अच्छी एक्टिंग करते हैं अफसर', मंडी सांसद ने लगाई अधिकारियों की क्लास

सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों को सांसद निधि से लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने और धरातल पर उतारने के निर्देश दिए.

दिशा बैठक में सांसद कंगना रनौत
दिशा बैठक में सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:14 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
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मंडी: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडी सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर वही बातें सामने आ रही हैं. सांसद ने खास तौर पर सांसद निधि के तहत जारी राशि के खर्च को लेकर नाराजगी जताई.

अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेगती...

बैठक के दौरान कंगना का गुस्सा उस वक्त और साफ नजर आया जब उन्होंने कहा कि बार-बार वही सुझाव सामने आते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि आपके कानों पर जू नहीं रेंगती. सभी का समय कीमती है और अगर बैठक के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ना है तो बार-बार बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की बात कही.

दिशा बैठक में अधिकारियों पर भड़की सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)

'रील्स देखकर मजाक उड़ाने के बजाय काम पर दें ध्यान'

दिशा बैठक में सांसद कंगना रनौत अधिकारियों पर भड़कती नजर आईं. उन्होंने अधिकारियों को काम पर ध्यान देने की नसीहत दी. कंगना ने कहा कि सोशल मीडिया पर रील्स देखकर मजाक उड़ाने के बजाय अधिकारी अपने काम पर ध्यान दें और विकास कार्यों को समय पर पूरा करें.

'11 करोड़ जारी, लेकिन अभी तक एक करोड़ भी खर्च नहीं हुए'

सांसद कंगना रनौत ने कहा, "पिछले दो वर्षों में करीब 11 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन मार्च-अप्रैल तक इसमें से एक करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए थे. केंद्र से राशि मिलने के बावजूद विकास कार्य जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं और इसके लिए मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को बार-बार पत्र भेजने की नौबत आई".

कंगना ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब विकास कार्यों के लिए पैसा उपलब्ध है तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हो रहे? कई मामलों में लोगों ने पैसे ले लिए, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया. जबकि कुछ मामलों में राशि का इस्तेमाल ही नहीं हुआ. बैठक में कंगना ने भू-अधिग्रहण, अनुमतियों और एनओसी के कारण अटके विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई काम किसी अनुमति या एनओसी के कारण रुका है तो उसकी स्पष्ट वजह सामने आनी चाहिए और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

कंगना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित विकास कार्यों की अलग-अलग सूची तैयार की जाए. इसमें यह स्पष्ट हो कि कौन सा काम शुरू हो चुका है, कौन सा काम किस स्तर पर लंबित है और किस कार्य में किस विभाग की जिम्मेदारी है. सांसद ने हर लंबित मामले के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए उनका कहना था कि सिर्फ बैठक में सुझाव देने से काम नहीं चलेगा, उन सुझावों पर अमल भी होना चाहिए.

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Last Updated : September 5, 2026 at 6:28 PM IST

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