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पूर्व मंत्री ने जिसका कटवाया टिकट, उसी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर दिग्गज नेता के रिश्तेदार को हराया

जीत दर्ज करने के बाद अलकनंदा हांडा ने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के वॉर्ड के विकास के लिए काम करूंगी.

अल्कानंदा हांडा
अल्कानंदा हांडा (PIC CREDIT: FACEBOOK PAGE Alaknanda Handa)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
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मंडी: कहते हैं राजनीति में जनता का मिजाज और जमीनी पकड़ कब बड़े से बड़े रसूख को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, कोई नहीं जानता. मंडी नगर निगम के वॉर्ड नंबर-1 (खलियार) से आया नतीजा इस बात को साबित करता है. यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री के रिश्तेदार को करारी हार झेलनी पड़ी. अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इस उलटफेर की खूब चर्चा हो रही है. दिग्गज नेता का रसूख भी यहां पार्टी प्रत्याशी को जीत नहीं दिलवा पाया.

टिकट काटना कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, इसका लाइव उदाहरण मंडी नगर निगम के खलियार वॉर्ड में देखने को मिला है. यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर की प्रतिष्ठा की जंग में उनके भतीजे प्रवीन कुमार को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा. इस वॉर्ड से पार्टी टिकट न मिलने से नाराज होकर बतौर निर्दलीय मैदान में उतरीं पूर्व पार्षद अलकनंदा हांडा ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने न केवल चुनाव जीता, बल्कि कौल सिंह ठाकुर के भतीजे और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीन कुमार को तीसरे पायदान पर धकेल दिया.

चार बार रही हैं पार्षद

पेशे से वकील अलकनंदा हांडा इस क्षेत्र से लगातार चार बार पार्षद रही हैं और इस बार भी वो कांग्रेस टिकट की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थीं. हालांकि, राजनीतिक खींचतान के बीच पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर के भतीजे प्रवीन कुमार पर दांव खेला था. टिकट कटने से नाराज अलकनंदा ने खलियार वॉर्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरकर बगावत का बिगुल फूंक दिया था, जो नतीजों में बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ. निर्दलीय प्रत्याशी अलकनंदा हांडा को कुल 719 वोट मिले. दूसरे स्थान पर: भाजपा के उम्मीदवार रणबीर सिंह रहे, जिन्हें 695 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीन कुमार महज 469 वोट ही हासिल कर पाए.

राजनीतिक गलियारों में यह चुनाव पूरी तरह से कौल सिंह ठाकुर की प्रतिष्ठा और साख का सवाल बना हुआ था. माना जा रहा था कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके चार बार की सिटिंग पार्षद का टिकट कटवाया और अपने भतीजे को मैदान में उतारा था. यही वजह रही कि इस वॉर्ड पर पूरे जिले की निगाहें टिकी थीं, लेकिन आखिर में जनता ने पुराने चेहरे पर ही मुहर लगाई.

पार्टी नहीं, व्यवहार देखकर वोट देती है जनता: अलकनंदा

जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित पार्षद अलकनंदा हांडा ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के वॉर्ड के विकास के लिए काम करूंगी. उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, "यह जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा पार्टी के निशान को देखकर ही वोट करें, कई बार मतदाता प्रत्याशी के व्यवहार, उसकी उपलब्धता और काम को देखकर भी अपना समर्थन देते हैं."

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