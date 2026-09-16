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सायर पर्व को लेकर बाजारों में रौनक, CM सुक्खू ने की अवकाश की घोषणा

इस दिन धान, मक्की, फल-फूल, अखरोट व नई फसलों की पूजा की जाती है. सायर पर्व पर सभी एक अपने घरों में दूसरे को अखरोट व द्रुभा लेकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं. इस दिन घरों में पारंपरिक पकवान पतरोड़े, भल्ले और कचोरी बनाए जाते हैं. कई जगह अखरोट से पारंपरिक खेल खेलने की भी परंपरा है.

सायर को मुख्य रूप से बरसात के कठिन दौर के खत्म होने, अच्छी फसल और खुशहाली की कामना के लिए मनाया जाता है. हिमाचल की लोक परंपरा में भादों का महीना बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से कठिन माना जाता था. भादों के बीतने और नए महीने की शुरुआत पर लोग सुरक्षित रहने के लिए प्रकृति और देवी-देवताओं के प्रति आभार जताते हैं. साथ ही यह नई फसल और कृषि उपज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व भी है.

सायर पर्व के मौके पर 17 सितंबर वीरवार को मंडी जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. इस बारे में उपायुक्त अपूर्व देवगन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने सभी मंडीवासियों को सायर पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और जिला वासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है. उन्होंने कहा कि मंडी जिला चिरकाल से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है और यहां की लोक परंपराओं एवं उत्सव-त्यौहारों से लोगों का जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है.

वहीं, सायर पर्व को लेकर मंडी के बाजारों में करीब एक सप्ताह पहले से ही रौनक देखने को मिल रही है. बाजारों में सायर के लिए जरूरी पारंपरिक सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं भी सायर पूजन की सामग्री लेकर शहर पहुंच रही हैं, जिससे बाजारों में पर्व का रंग और गहरा गया है.

मंडी: 17 सितंबर वीरवार को हिमाचल में सायर पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है. इसके अलावा मंडी जिला, शिमला जिला के मशोबरा ब्लॉक में और सोलन के अर्की सब डिवीजन में भी अवकाश रहेगा.

अखरोट की खरीदारी करती महिलाएं (ETV Bharat)

मंडी में सायर से जुड़ी लोकमान्यता

मंडी क्षेत्र में सायर को लेकर एक स्थानीय लोकमान्यता प्रचलित है. मान्यता के अनुसार भादों महीने में देवता अपने मूल स्थान से एक महीने के लिए घोघरधार नामक जगह पर जाते हैं, जहां उनका डायनी के साथ युद्ध होता है. एक महीने बाद देवता अपने मूल प्रवास के लिए प्रस्थान करते हैं. इसी लोकमान्यता से सायर पर्व की परंपरा को भी जोड़ा जाता है.

हालांकि, यह स्थानीय लोकविश्वास है और अलग-अलग क्षेत्रों में सायर से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हैं. बदलते दौर में भी मंडी में सायर की परंपराएं कायम हैं. अखरोट, द्रुभा, नई फसल और पारंपरिक पकवानों के साथ यह पर्व आज भी लोगों को अपनी लोक संस्कृति और जड़ों से जोड़ता है.

मंडी के बाजारों में पारंपरिक सामग्री की बिक्री (ETV Bharat)

मंडी जिला में पारंपरिक सायर पर्व को लेकर बाजारों में खूब रौनक है. इस पर्व की तैयारियों के लिए मंडी शहर के चौहाटा से लेकर सेरी बाजार तक जगह-जगह सायर की बुटियां, अखरोट और पूजन सामग्री की दुकानें सज गईं है. ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं ने सायर पर्व से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं की दुकानें लगाईं, जहां दिनभर खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रही.

सायर पूजन की सामग्री बेचती महिला (ETV Bharat)

सायर पर्व हिमाचल की समृद्ध लोक परंपराओं और कृषि संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है. बरसात के मौसम के समाप्त होने और लोगों के सुरक्षित रहने की खुशी में इसे मनाने की परंपरा रही है. इस अवसर पर लोग अपने घरों में सायर का पूजन करते हैं और नई फसल से प्राप्त अनाज एवं अन्य कृषि उपज को पूजा में शामिल कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

स्थानीय तारा देवी के अनुसार, "सायर केवल एक धार्मिक या पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि बरसात के कठिन दौर के बाद जीवन के सुरक्षित रहने, नई फसल और खुशहाली का उत्सव भी है. पर्व के दौरान लोग परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं. नई फसल की पूजा कर अच्छी पैदावार के लिए भी प्रार्थना की जाती है".

धान, मक्की, फल-फूल और नई फसलों से सजा बाजार (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी जय कुमार ने बताया, "बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. जब बरसात का मौसम समाप्त होता है और लोग सुरक्षित रहते हैं, तो इसी खुशी में सायर पर्व मनाने की परंपरा है. इस दिन नई फसल को पूजने के साथ बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है".

मंडी के बाजारों में देखने को मिली चहल-पहल से साफ है कि लोगों में अपनी लोक परंपराओं को लेकर आज भी गहरा उत्साह और जुड़ाव कायम है. वीरवार को सायर पर्व के अवसर पर मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में घर-परिवार और स्थानीय स्तर पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पर्व मनाया जाएगा.

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