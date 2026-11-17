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आपदा में टूटा घर पर हिम्मत नहीं, अब सिड्डू के कारोबार से आत्मनिर्भरता की राह पर ममता देवी

सिड्डू के कारोबार से आत्मनिर्भर बन रही ममता ( ETV Bharat )

कुल्लू: कहते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हौसला बुलंद हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है. इसकी मिसाल मंडी जिले की ममता देवी है. जिन्होंने सिड्डू के कारोबार को न केवल अपनी आजीविका का साधन बनाया, बल्कि इसी मेहनत के दम पर अपने परिवार को भी मजबूत सहारा दिया. हालांकि साल 2023 और 2025 की आपदाओं ने उनका घर छीन लिया, लेकिन उनका हौसला आज भी बरकरार है. ममता देवी ने इन दिनों ढालपुर मैदान में अपना सिड्डू का स्टॉल लगाया है. जहां पर वह आटे के सिड्डू, कोदरा के सिड्डू के साथ अन्य पकवानों को तैयार कर रही हैं. ग्राहकों को भी ममता देवी के सिड्डू काफी पसंद आ रहे हैं. इतना ही नहीं उनके सिड्डू का स्वाद लोगों को इतना भाया कि वह उन्हें विदेश में भी अपना स्टॉल लगाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि विदेश में भी लोगों को पहाड़ी डिश सिड्डू का स्वाद चखने को मिल सके.

2017 से सिड्डू बना रही ममता देवी

ममता देवी मंडी जिले के टारना मोहल्ले की रहने वाली हैं. वह साल 2017 से सिड्डू बनाने और बेचने का कारोबार कर रही हैं. उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस काम की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू का स्वाद प्रदेश से बाहर भी लोगों तक पहुंचने लगा. ममता दिल्ली, गुजरात और मुंबई सहित देश के कई राज्यों में अपने स्टॉल लगा चुकी हैं. इन दिनों कुल्लू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के मेले में भी उनका सिड्डू का स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहा है. यहां कोदरे, अखरोट और पोस्त से तैयार सिड्डू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. 2017 से सिड्डू बना रही ममता देवी (ETV Bharat) आर्थिक मजबूती का आधार बना सिड्डू