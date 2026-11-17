आपदा में टूटा घर पर हिम्मत नहीं, अब सिड्डू के कारोबार से आत्मनिर्भरता की राह पर ममता देवी
10 सालों से सिड्डू बनाकर परिवार का संबल बनी ममता देवी, मेहनत के दम पर दोबारा आशियाना बनाने की उम्मीद. बालकृष्ण की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 1:40 PM IST
कुल्लू: कहते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हौसला बुलंद हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है. इसकी मिसाल मंडी जिले की ममता देवी है. जिन्होंने सिड्डू के कारोबार को न केवल अपनी आजीविका का साधन बनाया, बल्कि इसी मेहनत के दम पर अपने परिवार को भी मजबूत सहारा दिया. हालांकि साल 2023 और 2025 की आपदाओं ने उनका घर छीन लिया, लेकिन उनका हौसला आज भी बरकरार है. ममता देवी ने इन दिनों ढालपुर मैदान में अपना सिड्डू का स्टॉल लगाया है. जहां पर वह आटे के सिड्डू, कोदरा के सिड्डू के साथ अन्य पकवानों को तैयार कर रही हैं. ग्राहकों को भी ममता देवी के सिड्डू काफी पसंद आ रहे हैं. इतना ही नहीं उनके सिड्डू का स्वाद लोगों को इतना भाया कि वह उन्हें विदेश में भी अपना स्टॉल लगाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि विदेश में भी लोगों को पहाड़ी डिश सिड्डू का स्वाद चखने को मिल सके.
2017 से सिड्डू बना रही ममता देवी
ममता देवी मंडी जिले के टारना मोहल्ले की रहने वाली हैं. वह साल 2017 से सिड्डू बनाने और बेचने का कारोबार कर रही हैं. उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस काम की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू का स्वाद प्रदेश से बाहर भी लोगों तक पहुंचने लगा. ममता दिल्ली, गुजरात और मुंबई सहित देश के कई राज्यों में अपने स्टॉल लगा चुकी हैं. इन दिनों कुल्लू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के मेले में भी उनका सिड्डू का स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहा है. यहां कोदरे, अखरोट और पोस्त से तैयार सिड्डू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
आर्थिक मजबूती का आधार बना सिड्डू
ममता देवी का कहना है कि इस कारोबार में उनके पति भी पूरा सहयोग करते हैं. दोनों की मेहनत से उन्होंने अपना घर बनाया और तीन बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई. इतना ही नहीं, एक बेटी की शादी भी करवाई. ममता का कहना है कि सिड्डू का कारोबार उनके परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बना, लेकिन साल 2023 और 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया. साल 2023 की आपदा में उनके घर की एक मंजिल मलबे की चपेट में आ गई, जबकि साल 2025 में दूसरी मंजिल भी क्षतिग्रस्त हो गई. हालात ऐसे बन गए कि पूरे परिवार को अपना घर छोड़कर किराये के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बावजूद ममता ने हार नहीं मानी. वह आज भी जगह-जगह सिड्डू के स्टॉल लगाकर मेहनत कर रही हैं.
"जब आपदा में मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया, तो मैं हिम्मत हार गई थी, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने हिम्मत दी और अब मैं फिर से इसी कारोबार के जरिए अपना आशियाना बनाने की तैयारी कर रही हूं. मुझे विश्वास है कि जिस तरह हमने पहले अपनी मेहनत से आशियाना बनाया था. उसी तरह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होकर घर बनाने का सपना पूरा करूंगी." - ममता देवी, संचालक, फूड स्टॉल
अन्य महिलाओं के लिए बनी मिसाल
ममता देवी का कहना है कि कि छोटे से काम ने उन्हें आज काफी बड़ी पहचान दिलाई है और पूरे प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं. ऐसे में ममता की कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनने का सपना देखती हैं. उनका मानना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं. सिड्डू जैसे पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों के कारोबार ने उन्हें अपनी पहचान बनाने के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने का भी अवसर दिया है.