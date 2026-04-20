बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर पिता पर दराट से किया वार, मरता हुआ छोड़ मौके से हुआ फरार
परिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता को अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:47 AM IST
मंडी: जिला के लडभड़ोल क्षेत्र की कोलंग पंचायत के डगू गांव से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग पर उसके बेटे और पत्नी ने जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग की पहचान प्रेम सिंह के रूप में हुई है.
घटना की जानकारी देते हुए 63 वर्षीय घायल बुजुर्ग प्रेम सिंह ने कहा कि मेरे बेटे ने प्रेम विवाह किया है और उसकी पत्नी पहले से शादीशुदा थी. इसके कारण पारिवारिक विवाद चल रहा था और घर में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था. रविवार को मैंने बेटे और बहू को घर के ताले तोड़ते हुए देख लिया और इसका विरोध किया. रोकने की कोशिश करने पर दोनों भड़क उठे. इसके बाद बेटे और बहू ने पीछे से सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया, जिससे मैं जमीन पर गिर गया. इसके बाद आरोपियों ने दराट और डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया.
हमले के दौरान बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. पड़ोसियों के आने की आहट मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल प्रेम सिंह ने खुद ही 108 एंबुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद उन्हें लडभड़ोल के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में छुट्टी होने के कारण वहां मौजूद नर्स ने प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तुरंत जोगिंदरनगर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
वहीं, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस चौकी प्रभारी रमेश कुमार ने पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए हैं. डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: रस्सी से दबाया गला फिर टैक्सी चालक पर चाकू से किया वार, मरा हुआ समझ जंगल में फेंका, अब पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी