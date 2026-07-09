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करसोग में कार से 1.8 किलो चरस बरामद, शिमला और मंडी के तीन तस्कर गिरफ्तार

करसोग: हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच मंडी जिले की करसोग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. नियमित नाकेबंदी और वाहन जांच के दौरान करसोग पुलिस ने एक कार से 1.875 किलोग्राम चरस बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला केवल चरस बरामदगी तक सीमित नहीं है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस तक पहुंचाया जाना था. पुलिस को इस कार्रवाई से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की उम्मीद है.

पुलिस के अनुसार, करसोग थाना की टीम ने पजेतरी क्षेत्र के देहर मोड़ पर नियमित नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान संदिग्ध होंडा सिटी कार (CH-01AK-4503) को रोककर उसकी तलाशी ली गई. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार से 1.875 किलोग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद वाहन में सवार तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुनीत कुमार (37) निवासी सुन्नी, जिला शिमला, पदम सिंह (53) निवासी बगशाड़, जिला मंडी और नरेश कुमार (39) निवासी करसोग, जिला मंडी के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बरामद चरस और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस