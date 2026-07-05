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नौकरी छूटी, लेकिन हौसला नहीं, स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदल दी बालकृष्ण की तकदीर

कोविड में नौकरी छूटी तो मंडी के बालकृष्ण ने शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन पहाड़ों में उगा रहे हैं 'सोना'.

बालकृष्ण ने बागवानी में लिखी कामयाबी की कहानी
बालकृष्ण ने बागवानी में लिखी कामयाबी की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 4:25 PM IST

4 Min Read
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शिमला: कोविड-19 महामारी ने देशभर में लाखों परिवारों की जिंदगी को झकझोर दिया। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कारोबार ठप हो गए और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि कठिन समय ही नए अवसरों की नींव रखता है। हिमाचल प्रदेश के तहत मंडी जिले के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत सोमाकोठी के युवा किसान बालकृष्ण ने भी इसी कठिन दौर को अपनी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बना दिया.

निजी कंपनी की नौकरी छूटने के बाद जहां अधिकांश लोग नई नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, वहीं बालकृष्ण ने अपने गांव की जमीन और मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली नगदी फसल को अपनाया और आज सफलता की ऐसी कहानी लिख दी, जो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

सीधे ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाते हैं बालकृष्ण
सीधे ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाते हैं बालकृष्ण (ETV Bharat)

लाभकारी उद्यम बनी खेती

आज उनके खेतों में लहलहाती लाल-लाल स्ट्रॉबेरी फलों की फसल के साथ आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है. गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी के कारण उनकी स्ट्रॉबेरी स्थानीय बाजारों में अलग पहचान बना रही है. यही नहीं, अब वे केवल स्ट्रॉबेरी का उत्पादन ही नहीं कर रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर पौधों की नर्सरी तैयार कर दूसरे किसानों को भी इस लाभकारी खेती से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. इससे क्षेत्र में आधुनिक बागवानी और स्वरोजगार की नई संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं. बालकृष्ण की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि किसान वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग को समझते हुए खेती करें तो सीमित भूमि पर भी बेहतर आमदनी हासिल की जा सकती है. उनकी यह यात्रा संघर्ष, धैर्य और नवाचार का ऐसा उदाहरण है, जो यह संदेश देती है कि खेती अब एक लाभकारी उद्यम बन चुकी है.

छह बीघा भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती का लक्ष्य
छह बीघा भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती का लक्ष्य (ETV Bharat)

बागवानी-खेती बन सकता है स्वरोजगार का रास्ता

बालकृष्ण का कहना है कि 'सरकारी नौकरी की सीमित संभावनाओं के बीच युवाओं के लिए स्वरोजगार का नया रास्ता खेती और बागवानी बन सकता है. आधुनिक तकनीक अपनाकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है. इसलिए वैज्ञानिक तरीके से की गई कृषि और बागवानी न केवल अच्छी आय का माध्यम बन सकती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान कर सकती है.'

एक बीघा से की थी शुरुआत

बालकृष्ण ने शुरुआत भले ही केवल एक बीघा भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती से की हो, लेकिन इसके सकारात्मक परिणामों ने उनके हौसलों को नई उड़ान दे दी है. अतिरिक्त आय प्राप्त करने के बाद अब उन्होंने छह बीघा भूमि पर स्ट्रॉबेरी की व्यावसायिक खेती का लक्ष्य तय कर लिया है. इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी नर्सरी में करीब दो लाख पौधे तैयार कर लिए हैं, जो आने वाले समय में उनके इस बड़े विस्तार की मजबूत नींव साबित होंगे. स्थानीय बाजार में 300 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकने वाली ताजा स्ट्रॉबेरी की बढ़ती मांग ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है. उनका कारोबार लाखों में पहुंचा है.

300 से 500 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिक रही स्ट्रॉबेरी
300 से 500 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिक रही स्ट्रॉबेरी (ETV Bharat)

सबसे खास बात यह है कि वो अपनी उपज को स्वयं अपनी कार से विभिन्न स्थानीय बाजारों तक पहुंचाकर सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इससे न केवल बिचौलियों पर निर्भरता समाप्त हुई है, बल्कि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त हो रहा है. इस पूरे प्रयास में उनके परिवार के सभी सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं. भविष्य को लेकर भी बालकृष्ण की योजनाएं काफी व्यापक हैं. वो स्ट्रॉबेरी की बड़ी नर्सरी विकसित कर क्षेत्र के इच्छुक किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान इस लाभकारी खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें. इसके साथ ही उन्होंने ब्लूबेरी, एप्रीकॉट (खुबानी), प्लम और अन्य उच्च मूल्य वाली फल फसलों की खेती को भी अपने भविष्य के कृषि मॉडल का हिस्सा बनाया है.

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