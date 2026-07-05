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नौकरी छूटी, लेकिन हौसला नहीं, स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदल दी बालकृष्ण की तकदीर

बालकृष्ण ने बागवानी में लिखी कामयाबी की कहानी ( ETV Bharat )

शिमला: कोविड-19 महामारी ने देशभर में लाखों परिवारों की जिंदगी को झकझोर दिया। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कारोबार ठप हो गए और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि कठिन समय ही नए अवसरों की नींव रखता है। हिमाचल प्रदेश के तहत मंडी जिले के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत सोमाकोठी के युवा किसान बालकृष्ण ने भी इसी कठिन दौर को अपनी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बना दिया. निजी कंपनी की नौकरी छूटने के बाद जहां अधिकांश लोग नई नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, वहीं बालकृष्ण ने अपने गांव की जमीन और मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली नगदी फसल को अपनाया और आज सफलता की ऐसी कहानी लिख दी, जो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. सीधे ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाते हैं बालकृष्ण (ETV Bharat) लाभकारी उद्यम बनी खेती आज उनके खेतों में लहलहाती लाल-लाल स्ट्रॉबेरी फलों की फसल के साथ आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है. गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी के कारण उनकी स्ट्रॉबेरी स्थानीय बाजारों में अलग पहचान बना रही है. यही नहीं, अब वे केवल स्ट्रॉबेरी का उत्पादन ही नहीं कर रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर पौधों की नर्सरी तैयार कर दूसरे किसानों को भी इस लाभकारी खेती से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. इससे क्षेत्र में आधुनिक बागवानी और स्वरोजगार की नई संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं. बालकृष्ण की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि किसान वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग को समझते हुए खेती करें तो सीमित भूमि पर भी बेहतर आमदनी हासिल की जा सकती है. उनकी यह यात्रा संघर्ष, धैर्य और नवाचार का ऐसा उदाहरण है, जो यह संदेश देती है कि खेती अब एक लाभकारी उद्यम बन चुकी है.