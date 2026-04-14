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कमरुनाग से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रेवलर पहाड़ी से टकराई, 9 घायल

हादसा अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ. फिलहाल सभी श्रद्धालु खतरे से बाहर हैं.

KAMRUNAG TRAVELLER ACCIDENT
कमरुनाग से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रेवलर पहाड़ी से टकराई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:05 PM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर उपमंडल में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब बड़ा देव कमरुनाग के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टैम्पू ट्रेवलर के ब्रेक अचानक फेल हो गए. संकरे और पहाड़ी रास्ते पर यह स्थिति बेहद खतरनाक बन गई, लेकिन चालक की सूझबूझ और त्वरित फैसले ने कई जिंदगियों को बचा लिया.

जानकारी के अनुसार, दाड़ला घाट से 12 श्रद्धालु कमरुनाग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वापसी के दौरान शाला से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले वाहन के ब्रेक अचानक फेल हो गए. ऐसे में घबराने के बजाय चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेवलर को खाई की ओर जाने से बचाकर पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, जिससे वाहन खाई में गिरने से बच गया.

9 श्रद्धालु घायल

इस हादसे में कुल 12 में से 9 श्रद्धालु हल्के रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल गोहर पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को खतरे से बाहर बताया है, जिससे राहत की खबर सामने आई है.

KAMRUNAG TRAVELLER ACCIDENT
अस्पताल में श्रद्धालुओं का उपचार करते डॉक्टर (ETV BHARAT)

पुलिस जांच में जुटी

गोहर थाना प्रभारी देवराज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में हादसे का कारण ब्रेक फेल होना सामने आया है. पुलिस अब वाहन की तकनीकी जांच कर रही है और पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. घटना के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से पहले वाहनों की तकनीकी जांच जरूर करवाएं. वहीं, स्थानीय लोगों ने चालक की सूझबूझ और साहस की जमकर सराहना की है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और कई जिंदगियां सुरक्षित बच गईं.

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