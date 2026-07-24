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मां सिमसा मंदिर जा रहा था परिवार, रास्ते में पहाड़ी ऊपर गई चट्टान

मंडी-जोगिंद्रनगर NH पर गुम्मा के पास अचानक भारी चट्टान गिर गई. हादसे में महिला की मौत हो गई.

मंडी-जोगिंद्रनगर NH पर गुम्मा के पास अचानक भारी चट्टान गिर गई और महिला की मौत हो गई
मंडी-जोगिंद्रनगर NH पर गुम्मा के पास अचानक भारी चट्टान गिर गई और महिला की मौत हो गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:03 PM IST

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मंडी: हिमाचल में बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं हो रही है. मंडी-जोगिंद्रनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह गुम्मा के समीप एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की जान चली गई. पहाड़ी से अचानक गिरी एक विशाल चट्टान की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतका की पहचान सोमेश्वरी देवी पत्नी गोपाल निवासी सुल्तानपुर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, मृतका अपने रिश्तेदारों के साथ दो वाहनों में सवार होकर कुल्लू से लडभड़ोल स्थित प्रसिद्ध मां सिमसा मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थीं. शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के सदस्य मंडी-जोगिंद्रनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुम्मा के पास सड़क किनारे बह रहे प्राकृतिक शीतल जल के स्रोत के पास पानी पीने के लिए रुके. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी. चट्टान सीधे सोमेश्वरी देवी की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं.

घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. महिला के रिश्तेदार संबित शर्मा ने बताया कि 'मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मंदिर जा रहा था. गुम्मा के पास पानी पीने के लिए वाहन रोकने के दौरान ये दुखद हादसा हो गया.'

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, प्रशासन की ओर से तहसीलदार रजत सेठी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और सरकार की ओर से फौरी राहत के रूप में 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें. भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से न रुकें.

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