'हिमाचल में अपराधियों का तांडव, दिनदहाड़े हो रही फायरिंग और मर्डर, सरकार रोकने में नाकाम'

हिमाचल में बढ़ते क्राइम पर चिंता जाहिर करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, 'जिस हिमाचल को शांत, सुरक्षित और संयमित प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वहां आज आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दिनदहाड़े गोलियां चल रही हैं और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं. इतना ही नहीं पुलिस तक पर हमले किए जा रहे हैं. मौजूदा सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है. इसके बजाय ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों को परोक्ष संरक्षण मिल रहा है'.

मंडी: हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सुखविंदर सरकार पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा आज प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का तांडव खुलेआम देखने को मिल रहा है.

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से आग्रह किया कि वे स्थिति की गंभीरता को समझें और पुलिस व प्रशासन को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावी रूप से काम करने दें. सरकार को त्वरित कदम उठाते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके और हिमाचल फिर से शांति और स्थिरता के मार्ग पर लौट सके.

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में हिमाचल के कई जिलों में गोलीबारी, हत्या, हमला चोरी और नशे से जुड़ी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपराधिक तत्वों के अलावा कोई भी स्वयं को सुरक्षित नहीं मान रहा. लगातार बढ़ते अपराध प्रदेश की छवि को खराब कर रहे हैं, जिससे युवाओं और पर्यटकों में भी नकारात्मक संदेश जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो बढ़ते अपराध आने वाले समय में और भी गंभीर रूप ले सकते हैं. उन्होंने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाएगा.

