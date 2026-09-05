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"CM सुक्खू का एकमात्र एजेंडा कुर्सी बचाना, जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए'

सुंदरनगर (मंडी): "कांग्रेस सरकार प्रदेश की अनदेखी कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पर है. जबकि प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए हैं". ये बाते मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कही.

सुंदरनगर में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे पूर्व जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर जमकर निशाना साधा. कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर तथ्य सामने आए हैं. भाजपा रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर रही है और इसके बाद तथ्यों व आंकड़ों के साथ सरकार की वित्तीय स्थिति जनता के सामने रखी जाएगी.

उन्होंने प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर भी सरकार को घेरा कहा कि कई जगह सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं और तीखे मोड़ों पर सुरक्षा इंतजाम तक नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 4,700 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और पक्कीकरण किया गया था.

पूर्व कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ, मेडिकल बिल और अन्य बकाया राशि के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी, पेंशनर और बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं.