हिमाचल की नारी शक्ति: कोई 2 लाख KG कीड़ा जड़ी के उत्पादन से चर्चा में, तो कोई परोस रहा चंबा का अनोखा स्वाद

कंचन शर्मा कहती हैं, "साल 2022 में मेरा ये प्रोडक्ट बाजार में आया. वर्तमान में हर माह पूरी क्षमता के साथ लगभग 50 किलोग्राम उत्पादन करने में सक्षम हैं. वर्षों के शोध और प्रयोगों के बाद हमने 'बह्य एग्रो एंड बायोटेक' की स्थापना की, जो आज हिमाचल प्रदेश में कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस का पहला वाणिज्यिक उत्पादक उद्यम माना जा रहा है. कंपनी में करीब 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है. एक किलोग्राम उत्पादन पर लगभग 80 हजार रुपए का खर्च आता है, जबकि करीब 1 लाख 20 हजार रुपए का शुद्ध लाभ होता है. सालाना रूप से वे इस प्रोजेक्ट से 10 से 12 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं."

कीड़ा जड़ी मशरूम उत्पाद मंडी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान उद्योग विभाग की प्रदर्शनी में रखा गया है, जहां लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कंचन शर्मा ने वर्ष 2018 में एक समाचार पढ़ने के बाद कीड़ा जड़ी मशरूम पर काम शुरू करने का निर्णय लिया था. उस समय इस प्रोजेक्ट पर पूरे भारत में गिने-चुने लोगी कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश में तो इसका कोई उदाहरण नहीं था. कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों और तकनीकी सीमाओं के चलते उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वर्ष 2021 में कंचन शर्मा ने मंडी के तुंग रोड के पास लगभग 2000 वर्ग फीट क्षेत्र में अत्याधुनिक लैब की स्थापना की और कीड़ा जड़ी मशरूम उगाने में सफलता हासिल की.

मंडी: देवभूमि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चल रही हैं. महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह चलाकर अपने साथ-साथ आसपास की अन्य महिलाओं की भी आर्थिकी मजबूत करने में मदद कर रही हैं. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मोहत्सव में लगने वाले सरस मेले में इसकी बानगी देखने को मिली. करीब दो लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिकने वाली दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर कीड़ा जड़ी मशरूम (कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस) का सफल उत्पादन कर मंडी की कंचन शर्मा ने न सिर्फ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है, बल्कि प्रदेश में महिला उद्यमिता को भी नई पहचान दी है.

दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर कीड़ा जड़ी मशरूम (ETV Bharat)

कंचन शर्मा ने बताया कि, वह बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हैं. उनका यह उत्पाद 'हिमालय गोल्ड' नाम से जाना जाता है और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. यह कोई सामान्य सब्जी नहीं, बल्कि एक पूर्णतः औषधीय उत्पाद है, जिसका उपयोग केवल दवाइयों के रूप में किया जाता है. सर्दियों में इसकी मांग अधिक रहती है, जबकि गर्मियों में यह अपेक्षाकृत कम बिकता है. कीड़ा जड़ी मशरूम से आज तक कई लोंगो की बीमारियां ठीक हो चुकी है. उन्होंने बताया कि, हाल ही में शिमला में आयोजित हिमफेस्ट में उन्हें टॉप महिला उद्यमियों में स्थान मिला. उन्होंने कहा कि, यह पूरी तरह स्किल-बेस्ड काम है, जिसमें सीमित श्रम की आवश्यकता होती है. उनके पास न्यूनतम पांच ग्राम की पैकिंग भी उपलब्ध है.

कीड़ा जड़ी मशरूम से सालाना 10 से 12 लाख रुपए की आय (ETV Bharat)

कैसे उगाते हैं कीड़ा जड़ी मशरूम?

महिला उद्यमी कंचन शर्मा ने कहा कि, "कीड़ा जड़ी मशरूम को ब्राउन राइस पर उगाया जाता है, और इससे विभिन्न बीमारियों, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फैटी लीवर, जॉइंट्स की दर्द में भी फायदेमंद साबित हो रहा है. यह कैंसर और ट्यूमर को भी खत्म करने में कारगर सिद्ध हो रहा है. पंजाब रीजन में कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ गया है और इस कारण लोग इसे अब सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. यह मेरे लिए सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि शोध और सेवा का माध्यम है. मैं चाहती हूं कि हिमाचल की महिलाएं भी इस तरह के नवाचारों से आत्मनिर्भर बनें."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पेश किए हस्तनिर्मित उत्पाद

मंडी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान इस बार इंदिरा मार्केट की छत पर सजे सरस मेले ने खास पहचान बनाई है. मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आईं स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने हस्तनिर्मित व घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रखी हैं. पारंपरिक स्वाद, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करता यह मेला पर्यटकों और स्थानीय लोगों-दोनों को खूब आकर्षित कर रहा है.

कीड़ा जड़ी मशरूम (ETV Bharat)

सरस मेले में चंबा चुख की विशेष डिमांड

सरस मेले में चंबा जिले के सरोल क्षेत्र से आई चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की स्टॉल पर खास रौनक देखने को मिली. समूह की सदस्य तमन्ना चंबा की पारंपरिक पहचान चंबा चुख लेकर पहुंची हैं, जो अपने अनोखे स्वाद और शुद्ध सामग्री के कारण देश-विदेश में लोकप्रिय है. तमन्ना ने बताया कि, "समूह द्वारा तैयार किया गया चंबा चुख रेड चिली, ग्रीन चिली, अदरक-लहसुन और ड्राई फ्रूट्स के संतुलित मिश्रण से बनाया जाता है. इसके साथ ही घरेलू विधि से तैयार किए गए हेल्थ-फ्रेंडली आचार और चटनियों की विशेष कलेक्शन भी स्टॉल पर उपलब्ध है. बिना किसी केमिकल प्रिज़र्वेटिव के तैयार ये उत्पाद स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं."

सरस मेले में चंबा चुख की विशेष डिमांड (ETV Bharat)

देसी धूप, पूजा के लिए शुद्ध विकल्प

तमन्ना ने बताया कि, उनके समूह का एक और उत्पाद जड़ी-बूटियों से निर्मित देसी धूप है, जिसका उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है. इसमें किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बनता है. शुद्धता और सुगंध के कारण यह धूप श्रद्धालुओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

जड़ी-बूटियों से निर्मित देसी धूप (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चंबा चुख की पहचान

चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप सरोल चंबा की सदस्य तमन्ना ने बताया कि, चंबा चुख केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ रही है. विदेश से आने वाले पर्यटक जब एक बार चंबा चुख का स्वाद चखते हैं, तो वे इसे बार-बार पसंद करते हैं और साथ ले जाना चाहते हैं.

वहीं, मंडी के स्थानीय निवासी मनीष ठाकुर ने बताया कि, "सरस मेला में घूम कर अच्छा लग रहा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्होंने खुद को जमीन से जोड़ लिया है. सरस मेले में आपको एक छत के नीचे हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ बाहरी राज्यों के लोग मिलेंगे, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की पहचान को यहां पर दर्शाया है."

