मंडी में देवताओं का डेरा: शिवरात्रि महोत्सव के रंग में रंगने लगी छोटी काशी

शिवरात्रि महोत्सव के रंग में रंगने लगी छोटी काशी ( ETV BHARAT )

मंडी: छोटी काशी मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए देवी-देवताओं का आगमन शुरू हो गया है. अलग-अलग क्षेत्रों से देवता मंडी पहुंच रहे हैं, जबकि कई देवता कल तक पहुंच जाएंगे. देव आगमन के साथ ही शहर पूरी तरह भक्तिमय हो गया है और शिवरात्रि महोत्सव की औपचारिक तैयारियां तेज हो गई हैं.

बड़ादेव कमरूनाग का भव्य स्वागत

मंडी के आराध्य देव बड़ादेव कमरूनाग मंदिर शनिवार दोपहर बाद मंडी पहुंचे. पुलघराट से लेकर राजमहल तक उनका भव्य स्वागत किया गया. पारंपरिक वाद्य यंत्रों और जयकारों से पूरा मार्ग गूंज उठा. देवता ने राज माधव राय मंदिर में हाजिरी भरी और फिर राजपरिवार की परंपरा अनुसार स्वागत हुआ. इसके बाद वे टारना माता मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां वे सात दिन तक श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे.

बड़ादेव कमरूनाग का भव्य स्वागत (ETV BHARAT)

इस बार ऐतिहासिक होगा आयोजन

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि इस वर्ष मंडी शहर की स्थापना के 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए महोत्सव को विशेष और भव्य रूप दिया जा रहा है. 12 से 13 देशों के कलाकार सेरी मंच पर प्रस्तुति देंगे. छोटी काशी साहित्य उत्सव, आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल और हेरिटेज वॉक जैसी नई गतिविधियां भी जोड़ी गई हैं. शिवरात्रि महोत्सव-2026 के उपलक्ष्य में ब्यास नदी के तट पर स्थित पंचवक्त्र महादेव मंदिर के समीप 15 फरवरी सायं 6 बजे भव्य ब्यास महाआरती का आयोजन होगा. उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि बनारस से आए पांच पंडित विधिवत आरती संपन्न करवाएंगे. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से इसमें शामिल होंगे.