ETV Bharat / state

हिमाचल की सड़कों पर दौड़ रही इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को आराम, HRTC को लाखों की बचत

वहीं, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर यात्रियों में उत्साह है. मंडी के ज्वालापुर निवासी इंद्र ठाकुर ने मंडी से शिमला की यात्रा इलेक्ट्रिक बस में की और अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफर बहुत अच्छा और आरामदायक रहा. इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता. उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल को सराहनीय बताते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया. कोटली निवासी किरण राणा ने इलेक्ट्रिक बसों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने आम जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है. सीटें आरामदायक होने से यात्रा का अनुभव बेहतर हो जाता है.

"बस में बैठने के बाद किसी तरह का शोर महसूस नहीं होता और यात्रा काफी आरामदायक रहती है. इस सुविधा के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद." - जसवंत कुमार, मंडी से तुलाह तक इलेक्ट्रिक बस में सफर करने वाले यात्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले को 25 ई-बसों की सौगात दी थी. इसके बाद जिले में कई महत्वपूर्ण रूट पर नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है. ये सफर यात्रियों को काफी पसंद आ रहा है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पांच सालों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम की ऑपरेटिंग कॉस्ट में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा लागत में करीब 12 से 13 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बचत हो रही है. ईंधन एवं ऑपरेटिंग खर्च में कमी के साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समग्र दक्षता में भी सुधार हो रहा है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. मंडी जिले के लिए पहुंची 25 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां यात्रियों को आधुनिक, शांत और आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है. वहीं, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ एचआरटीसी की आय और परिचालन दक्षता (operating efficiency) बढ़ाने में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

सामान्य बसों की तुलना में काफी बेहतर

वहीं, वंशिका जंवाल ने मंडी से दुर्गापुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस में सफर को सुखद अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि यह बस सामान्य बसों की तुलना में काफी बेहतर है और सीटें भी आरामदायक हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और अधिक रूट पर किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिल सके.

"एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार केवल यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश में हरित परिवहन और एचआरटीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है." - उत्तम सिंह, मंडलीय प्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम

24 दिनों में लाखों रुपयों की वित्तीय बचत

HRTC के बेड़े में शामिल पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें अब आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो रही हैं. हरित राज्य के संकल्प को गति देते हुए निगम की मंडी और सुंदरनगर इकाइयों ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से महज 24 दिनों के अंदर लाखों रुपयों की वित्तीय बचत दर्ज की है. निगम के मंडलीय प्रबंधक उत्तम सिंह ने बताया कि 17 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 की अवधि में दोनों डिपो में इलेक्ट्रिक बसों का प्रदर्शन शानदार रहा है.

मंडी इकाई (17 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026)

मंडी डिपो के तहत 15 इलेक्ट्रिक बसों ने 24 दिनों में कुल 60,060 किलोमीटर की दूरी तय की.

बसों को चार्ज करने में कुल 7,95,795 रुपए का खर्च आया.

डीजल बसों के संचालन पर इतनी ही दूरी के लिए ईंधन का खर्च 19,30,055 रुपए आता था.

इस तरह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से मंडी इकाई को 11,34,260 रुपए की बचत हुई है.

सुंदरनगर इकाई (17 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026)

सुंदरनगर डिपो में 10 इलेक्ट्रिक बसों ने 24 दिनों में कुल 35,044 किलोमीटर का सफर तय किया.

बिजली से बसों को चार्ज करने पर मात्र 2,10,037 रुपए का खर्च आया.

डीजल बसों के संचालन पर इतनी ही दूरी के लिए ईंधन का खर्च 10,07,732 रुपए आता था.

सुंदरनगर इकाई को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से 7,97,695 रुपए की बचत हुई है.

"मंडी और सुंदरनगर दोनों इकाइयों को मिलाकर 24 दिनों की अवधि में कुल 19,31,955 रुपए की बचत हुई है. डीजल के मुकाबले बिजली की कम लागत के कारण इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निगम के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो रहा है." - उत्तम सिंह, मंडलीय प्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम

मंडी में 3 जगह बनाए गए चार्जिंग स्टेशन (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता

निगम के मंडलीय प्रबंधक उत्तम सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. इन बसों के संचालन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी. जिससे प्रदेश हरित राज्य के दर्जे को प्राप्त करने में सफल होगा. निगम का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा बढ़ाना है.

चार्जिंग ढांचा भी हो रहा मजबूत

इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए जिले में चार्जिंग अवसंरचना को भी विकसित किया जा रहा है. मंडी बस स्टैंड, मंडी वर्कशॉप और सुंदरनगर बस स्टैंड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जबकि जंजैहली में चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित है. चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही ज्यादा रूट पर इन बसों को चलाने का रास्ता भी आसान होगा.

HRTC ने बंद किए 282 बस रूट

गौरतलब है कि एचआरटीसी के सामने बढ़ता घाटा और रूट संचालन एक बड़ी चुनौती बन गया है. पिछले तीन सालों में HRTC ने प्रदेश में 282 बस रूट बंद किए हैं, जबकि 15 अन्य बस रूटों की सेवाओं में कटौती की है. इनमें से 196 रूट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिससे यहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश सरकार के मुताबिक पिछले तीन सालों में युक्तिकरण, संसाधनों की कमी और यात्रियों की कमी के कारण HRTC के कुल 282 बस रूट बंद किए गए हैं.

HRTC को करोड़ों रुपयों का घाटा

प्रदेश सरकार के अनुसार 31 मार्च 2025 तक HRTC का कुल संचित घाटा 2,272.24 करोड़ रुपए था. इसमें साल 2022-23 में 259.02 करोड़, साल 2023-24 में 152.89 करोड़ और साल 2024-25 में 153.21 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल पथ परिवहन निगम को हुआ है. वहीं, सरकार ने HRTC के घाटे को कम करने के लिए कई कार्य योजना बनाई है. इसमें बस रूटों का युक्तिकरण, बस बेड़े का विद्युतीकरण, ईंधन दक्षता में सुधार और बसों का बेहतर इस्तेमाल शामिल है. इसके अलावा मानव संसाधन का युक्तिकरण और रखरखाव के खर्च को भी कम किया जाएगा.

HRTC बेड़े में शामिल हुई 297 इलेक्ट्रिक बसें

वहीं, नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया था कि 297 इलेक्ट्रिक बसों को एचआरटीसी में शामिल करने के बाद अब हिमाचल सरकार 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बना रही है. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि एचआरटीसी में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही 500 पुरानी बसों को निगम से हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि एचआरटीसी प्रदेश के लोगों की जीवन रेखा है. निगम को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है.