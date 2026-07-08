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चलती HRTC बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, शीशा तोड़कर घुसा अंदर

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जगह-जगह हो रहे भूस्खलन के कारण अब सफर बेहद जोखिम भरा होता जा रहा है. लोगों को भूस्खलन वाले इलाकों में बिना जरूरी काम के घूमने या सफर पर न निकले. बुधवार को मंडी जिले में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैगल के समीप एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब पहाड़ी से अचानक एक पत्थर चलती एचआरटीसी बस पर आ गिरा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एचआरटीसी की बस पराशर से मंडी की ओर आ रही थी. मैगल के पास पहुंचते ही बारिश के कारण पहाड़ी का हिस्सा दरक गया और एक बड़ा पत्थर बस के साइड का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसा. घटना के समय बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे में सीट पर बैठा एक यात्री पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गया. बस चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोका, जिसके बाद घायल यात्री को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

उधर, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियां दरकने से राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है. उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.