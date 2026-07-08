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चलती HRTC बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, शीशा तोड़कर घुसा अंदर

मैगल के पास चलती HRTC बस पर पहाड़ी से भारी पत्थर गिर गया. हादसे में एक यात्री घायल हुआ है.

एचआरटीसी बस पर गिरा पत्थर
एचआरटीसी बस पर गिरा पत्थर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 5:08 PM IST

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सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जगह-जगह हो रहे भूस्खलन के कारण अब सफर बेहद जोखिम भरा होता जा रहा है. लोगों को भूस्खलन वाले इलाकों में बिना जरूरी काम के घूमने या सफर पर न निकले. बुधवार को मंडी जिले में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैगल के समीप एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब पहाड़ी से अचानक एक पत्थर चलती एचआरटीसी बस पर आ गिरा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एचआरटीसी की बस पराशर से मंडी की ओर आ रही थी. मैगल के पास पहुंचते ही बारिश के कारण पहाड़ी का हिस्सा दरक गया और एक बड़ा पत्थर बस के साइड का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसा. घटना के समय बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे में सीट पर बैठा एक यात्री पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गया. बस चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोका, जिसके बाद घायल यात्री को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

उधर, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियां दरकने से राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है. उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

इससे पहले रविवार को पठानकोट-चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 154A) पर सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जहां पहाड़ी से गिरे मलबे और भारी पत्थरों की चपेट में एक चलती बस आ गई. इस हादसे में चाल लोग घायल हुए थे, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. ये निजी बस भरमौर से चम्बा की ओर आ रही थी, जैसे ही बस गहरा के समीप पहुंची, अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन शुरू हो गया और बड़े-बड़े पत्थर सीधे बस पर आ गिरे. चश्मदीदों के मुताबिक, पत्थरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के शीशे तोड़ते अंदर तक पहुंच गए.

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