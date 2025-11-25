ETV Bharat / state

चलती बस पर गिरा पेड़, सवार थी 40 सवारियां, बाल-बाल बची जान

सराज: मंडी जिले में आज एक बस हादसे का शिकार हो गई. सराज विधानसभा क्षेत्र में सराची- मंडी मार्ग पर एचआरटीसी की एक बस हादसे का शिकार हो गई. इस दौरान बस में करीब 40 सवारियां सवार थी. हादसे में बस ड्राइवर की तरफ का फ्रंट शीशा टूटकर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया. हालांकि बस ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते-होते टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

पहाड़ी से अचानक गिरा पेड़

एचआरटीसी बस के ड्राइवर चुनी लाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सवा 9 बजे बस सराची से मंडी की ओर जा रही थी. इस दौरान जब बस चैड़ा खड्ड के पास पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक पेड़ गिरता हुआ आया और सीधे बस के ऊपर गिरा. पेड़ बस के फ्रंट शीशे के आर-पार हो गया. जिससे शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया. गनीमत रही कि इस दौरान बस में सवार सभी 40 सवारियां सुरक्षित रही और बस ड्राइवर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा.