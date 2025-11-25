चलती बस पर गिरा पेड़, सवार थी 40 सवारियां, बाल-बाल बची जान
एचआरटीसी की चलती बस के ऊपर पेड़ गिर गया और शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 2:04 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:53 PM IST
सराज: मंडी जिले में आज एक बस हादसे का शिकार हो गई. सराज विधानसभा क्षेत्र में सराची- मंडी मार्ग पर एचआरटीसी की एक बस हादसे का शिकार हो गई. इस दौरान बस में करीब 40 सवारियां सवार थी. हादसे में बस ड्राइवर की तरफ का फ्रंट शीशा टूटकर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया. हालांकि बस ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते-होते टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.
पहाड़ी से अचानक गिरा पेड़
एचआरटीसी बस के ड्राइवर चुनी लाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सवा 9 बजे बस सराची से मंडी की ओर जा रही थी. इस दौरान जब बस चैड़ा खड्ड के पास पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक पेड़ गिरता हुआ आया और सीधे बस के ऊपर गिरा. पेड़ बस के फ्रंट शीशे के आर-पार हो गया. जिससे शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया. गनीमत रही कि इस दौरान बस में सवार सभी 40 सवारियां सुरक्षित रही और बस ड्राइवर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
"पहाड़ से अचानक एक बड़ा पेड़ बस पर आ गिरा. जब मैं बस को लेकर चैड़ा खड्ड से गुजर रहा था, तब एक क्याल प्रजाति का पेड़ सीधे बस के अगले हिस्से पर गिरा और ड्राइवर साइड का फ्रंट शीशा चकनाचूर हो गया." - चुनी लाल, ड्राइवर, एचआरटीसी बस
एक युवक को आई चोटें
हादसे के दौरान गनीमत रही की बस की गति धीमी थी और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत कंट्रोल कर लिया. जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बस पर गिरा पेड़ काफी बड़ा था. जिसके चलते हादसे के दौरान फ्रंट सीट पर बैठे एक युवक को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अन्य किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है और सब सुरक्षित हैं. जिसके बाद सभी को दूसरी बस के जरिए अपने-अपने गंतव्य को भेज दिया गया. हालांकि हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.
"बस पर पेड़ गिरने की सूचना मिली थी. सवारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. जबकि बस का ड्राइवर का आगे का शीशा टूट गया है." - पीयूष शर्मा, आरएम मंडी