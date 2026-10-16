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मंच पर नकारात्मक किरदार, जिंदगी में सकारात्मक रिश्ता, जानिए रावण-कैकेयी बने कलाकारों की कहानी

नई दिल्‍ली: दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्रीराम भारतीय कला केंद्र की रामलीला में मंच पर रावण और कैकेयी के किरदार निभाने वाले कलाकार स्वपन और सुचिता मजूमदार असल जिंदगी में पति-पत्नी हैं. अभिनय की दुनिया में दोनों अपनी दमदार नकारात्मक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन मंच के पीछे उनकी कहानी प्रेम, आपसी समझ, संघर्ष और एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने की है. करीब दो दशक से कला जगत से जुड़ी सुचिता और वर्षों से रामलीला में अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे स्वपन ने न केवल साथ काम किया, बल्कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का भी मिलकर सामना किया. एक भीषण सड़क हादसे से उबरने से लेकर मंच पर वापसी तक, उनकी कहानी बताती है कि किसी रिश्ते की असली ताकत पेशे की समानता में नहीं, बल्कि आपसी तालमेल और भरोसे में होती है.

वहीं, रावण का किरदार निभाने वाले उनके पति स्वपन का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने भरत कला केंद्र में भगवान राम का किरदार भी निभाया है, लेकिन वह सिर्फ मौज-मस्ती के लिए था. वे उस शांत और गंभीर छवि को अपने असल जीवन या अभिनय के लंबे सफर में नहीं ढालना चाहते थे. उनका मानना है कि हर कलाकार के लिए हर किरदार नहीं बना होता. निर्देशक और कोरियोग्राफर गुरु शशिधरन नायर की पैनी नजरें यह तय करती हैं कि किस कलाकार पर कौन सा किरदार जमेगा.

जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या कभी मन में यह इच्छा नहीं हुई कि वे राम या सीता जैसे सकारात्मक और केंद्रीय किरदार निभाएं, तो सुचिता का जवाब काफी स्पष्ट था. उनका मानना है कि कुछ किरदार आपकी शख्सियत और अभिनय शैली के अनुकूल होते हैं. उन्हें हमेशा से कैकेयी, शूर्पणखा या खजुराहो बैले में नागिन जैसे दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदार ही मिले हैं. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सीता या राधा का किरदार उनके ऊपर सूट ही नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं.

करीब 5 साल तक साथ काम करने और एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी कर ली. सुचिता बताती हैं कि यह रिश्ता पूरी तरह सहजता और आपसी समझ पर टिका है. इसके बाद उन्होंने शूर्पणखा जैसे चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभाए और उनका यह सफर लगातार जारी है.

श्रीराम भारतीय कला केंद्र के बैले यूनिट में नृत्य और संगीत के जरिए एक दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाता है‌‌. इस मंच पर रावण का किरदार निभाने वाले स्वपन और कैकेयी की भूमिका निभाने वाली सुचिता मजूमदार पति-पत्नी हैं. सुचिता बताती हैं कि वह साल 2000 से श्री राम भारतीय कला केंद्र की बैले यूनिट से जुड़ी हुई हैं. शुरुआत में उन्होंने एक साधारण ग्रुप डांसर के रूप में प्रवेश किया था. एक साल के भीतर ही उन्हें कैकेयी का अहम किरदार मिल गया. उस समय उनके होने वाले पति भी इसी मंडली का हिस्सा थे और तब वे लक्ष्मण का किरदार निभाया करते थे. दोनों की यह जोड़ी मंच पर भले ही विरोधी भूमिकाओं में दिखती हो, लेकिन असल जिंदगी में उनका रिश्ता बेहद खास है.

स्वपन का पहनावा अपने आप में आकर्षण का केंद्र होता है. उनका मानना है कि उनका अटायर इतना बड़ा और वजनदार होता है कि मंच पर आते ही दर्शकों की नजरें उन पर टिक जाती हैं. यह भव्य वेशभूषा कलाकार के व्यक्तित्व और मंच के पूरे आवरण को बदल देती है. साज-सज्जा और भारी भरकम पोशाक की बदौलत कलाकार मंच पर सात से आठ फीट लंबे नजर आते हैं, जो रावण के क्रोधी और प्रभावशाली स्वरूप को जीवंत कर देता है. सुचिता और उनके पति का मानना है कि नृत्य-नाटिका में हर एक कलाकार का अपना विशेष महत्व होता है. चाहे वह मुख्य भूमिका में हो या फिर मंच पर झंडा लेकर घूमने वाला कोई सह-कलाकार, हर किसी की मेहनत से ही यह प्रस्तुति भव्य बनती है.

परिवार और प्रोफेशन का तालमेल

हस्बैंड-वाइफ दोनों के एक ही प्रोफेशन में होने और दोनों के ही नकारात्मक किरदार निभाने पर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि परिवार में इसका क्या असर होता है. सुचिता बताती हैं कि ऑडियंस की प्रतिक्रिया हमेशा से बहुत अच्छी रही है. घर पर प्रैक्टिस के माहौल को लेकर वे बताती हैं कि कई बार घर पर भी मंच से जुड़े रिहर्सल और चर्चाएं होती हैं. दुर्गा पूजा के दौरान महालया जैसे आयोजनों में दोनों एक साथ मंच साझा करते हैं, वे सकारात्मक भूमिकाओं में भी नजर आते हैं.

रावण के किरदार में स्‍वपन (ETV Bharat)

इसके अलावा, पेशेवर जीवन में आपसी खींचतान या हेल्दी कॉम्पिटिशन के बारे में उनका कहना है कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है. सुचिता और उनके पति ने व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने अपने जीवन के सबसे डरावने पलों को याद किया. स्वपन उनकी पत्नी और उनका बेटा एक बार बाइक से आ रहे थे. तभी, रास्ते में एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. वे तीनों हवा में उड़कर करीब 60 फीट दूर जा गिरे थे. इस भीषण हादसे में उनके कॉलर बोन और कैराकॉइड हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं. उनके कंधे में आज भी प्लेट लगी हुई है. सुचिता उस दौर को याद करते हुए बताती हैं कि जब वे अस्पताल में थीं और कुछ समय के लिए रामलीला के मंच से दूर हो गईं.

श्रीराम भारतीय कला केंद्र की रामलीला (ETV Bharat)

सफल दांपत्य का असली राज

जब दोनों से यह पूछा गया कि क्या एक ही प्रोफेशन में होने से हस्बैंड-वाइफ की जिंदगी आसान हो जाती है, तो स्वपन ने बहुत ही गहरी बात कही. उनका मानना है कि जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए पति-पत्नी का एक ही पेशे में होना कतई जरूरी नहीं है. उनके अनुसार, असली मायने इस बात के रखते हैं कि दोनों के बीच आपसी केमिस्ट्री यानी तालमेल कैसी है. अगर पत्नी डॉक्टर होती और वे डांसर, तब भी उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं आती, बशर्ते उनकी आपसी समझ मजबूत हो. अगर मानसिक तरंगें आपस में मिलती हैं, यदि वे एक-दूसरे से खुलकर और सही तरीके से बात करते हैं, और जीवन की हर खुशी व गम को साझा करते हैं, तो जिंदगी में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती.

गौरतलब है कि मंडी हाउस के श्रीराम भारतीय कला केंद्र के मंच पर रावण और कैकेयी बनकर बुराई का संदेश देने वाले ये कलाकार असल जिंदगी में आपसी प्रेम, समर्पण, संघर्ष और मजबूत तालमेल की एक ऐसी खूबसूरत मिसाल पेश कर रहे हैं, जो कला जगत और आम जीवन दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

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