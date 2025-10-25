ETV Bharat / state

मंडी के हवलदार ने एक साथ पास की चार-चार प्रतियोगी परीक्षाएं, जमकर मिल रही बधाइयां

मंडी: कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले हवलदार विशाल ठाकुर ने हौसलों की इसी उड़ान से अपने सपने को साकार करने का दम दिखाया है. अपनी इस उड़ान से विशाल ठाकुर न केवल बरोजगार दिलों में एक छाप छोड़ी है, बल्कि हिमाचल वासियों के लिए एक मिसाल भी बन गए हैं.

मंडी के विशाल ठाकुर ने एक साथ चार परीक्षाएं की पास

मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की बहरी ग्राम पंचायत के विशाल ठाकुर ने एक-दो नहीं बल्कि एक साथ चार-चार परीक्षाएं पास की हैं. वर्तमान में विशाल ठाकुर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर उत्पादन एवं सीमा शुल्क विभाग में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं. इस सर्विस के दौरान उन्होंने अपने जीवन में कुछ और बड़ा करने की ठानी और नौकरी के साथ-साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. इस मेहनत का परिणाम जब सामने आया तो विशाल ठाकुर ने एक साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल उप निरीक्षक और भारतीय तटरक्षक रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक की परीक्षा को पास करते हुए अलग की कारनामा कर दिखाया.