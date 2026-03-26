इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, साइट क्लियरेंस की अवधि एक साल बढ़ाने को केंद्र से उठाया मामला
हिमाचल सरकार ने केंद्र के सामने बल्ह घाटी में ग्रीन फील्ड इंटरनेशन एयरपोर्ट के साइट क्लियरेंस की अवधि बढ़ाने का मुद्दा उठाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी की बल्ह घाटी में ग्रीन फील्ड इंटरनेशन एयरपोर्ट को लेकर साइट क्लियरेंस की अवधि खत्म होने के बाद इसे एक साल तक और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया गया है. पूर्व में दी गई साइट क्लियरेंस पिछले साल जुलाई में खत्म हो चुकी है. इस परियोजना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जुलाई 2022 में दो साल के लिए साइट क्लियरेंस दी थी. बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ाया गया और अब फिर से अवधि बढ़ाने की मांग की गई है.
इस प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को सौंपी जाएगी. इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3150 मीटर होगी. संशोधित डीपीआर तैयार करने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया था. उस कंपनी ने संशोधित डीपीआर 13 फरवरी को जमा कर दी है. इस डीपीआर को विस्तृत अध्ययन के बाद अंतिम अनुमोदन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा.
हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में मंडी की बल्ह घाटी के नागचला में बनने वाले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के संदर्भ में नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सवाल किया था. विनोद कुमार उक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी चाह रहे थे. इस सवाल के लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से विस्तार से सूचना प्रदान की गई.
सीएम की तरफ से आए जवाब में बताया गया है कि प्री फिजिबिलिटी स्टडी यानी पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार रनवे की लंबाई 3150 मीटर होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मई 2018 में ये अध्ययन किया था. उक्त अध्ययन के अनुसार रनवे की लंबाई पहले चरण में 2100 मीटर व दूसरे चरण में 1050 मीटर होगी. रनवे पर एबी-320 एयरोप्लेन का संचालन हो सकेगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहां का ऑब्स्टेक्ल लिमिटेशन यानी ओएलएस सरफेस सर्वे किया है. सर्वे के आधार पर डीसी मंडी ने इस परियोजना के लिए 2868 बीघा जमीन चिन्हित की है, इसमें से 2543 बीघा निजी भूमि है.
उल्लेखनीय है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय मंडी में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की परिकल्पना की गई थी. कई दौर की वार्ता के बाद प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्थान का चयन किया था. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का अनुमान चार हजार करोड़ रुपए है. इसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर सोशल इंपैक्ट अस्सेटमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है. हालांकि, बल्ह घाटी के ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश में अभी तक बड़े विमान उतरने लायक कोई हवाई अड्डा नहीं है. इसका नुकसान पर्यटन सेक्टर को होता है. एक अनुमान के अनुसार यदि दिल्ली से शिमला के लिए सीधी बड़े विमान को उतारने की सुविधा हो तो साल भर में 55 लाख सैलानियों की आमद बढ़ेगी. मंडी इंटरनेशन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी बाधा फंड जुटाने की है. केंद्र के सहयोग के अलावा राज्य के हिस्से में आने वाली रकम काफी बड़ी है.
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