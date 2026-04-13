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कॉलेज जा रही छात्रा की बेरहमी से हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सरकाघाट के गोपालपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई. बीच सड़क में छात्रा की लाश मिली, जिसको हमलावरों ने गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

तेजधार हथियार से किया हमला

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि ये घटना आज सुबह सरकाघाट के नैण गांव के पास घटी है. जब छात्रा रोज की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी. इस दौरान जब वो सड़क तक पहुंची तो अचानक दो बाइक सवार युवकों ने उसे निशाना बनाया और उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने पकड़ा एक संदिग्ध

एसपी मंडी ने बताया कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद सरकाघाट पुलिस थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. शुरुआती जांच में बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से हत्याकांड के आरोप में एक संदिग्ध को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पकड़ा है. पुलिस अभी मामले की आगामी जांच कर रही है.