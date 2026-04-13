कॉलेज जा रही छात्रा की बेरहमी से हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट
हिमाचल में दिनदहाड़े वारदात, 19 साल की छात्रा का बेरहमी से मर्डर, लोगों में दहशत का माहौल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 1:37 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सरकाघाट के गोपालपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई. बीच सड़क में छात्रा की लाश मिली, जिसको हमलावरों ने गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
तेजधार हथियार से किया हमला
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि ये घटना आज सुबह सरकाघाट के नैण गांव के पास घटी है. जब छात्रा रोज की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी. इस दौरान जब वो सड़क तक पहुंची तो अचानक दो बाइक सवार युवकों ने उसे निशाना बनाया और उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने पकड़ा एक संदिग्ध
एसपी मंडी ने बताया कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद सरकाघाट पुलिस थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. शुरुआती जांच में बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से हत्याकांड के आरोप में एक संदिग्ध को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पकड़ा है. पुलिस अभी मामले की आगामी जांच कर रही है.
"घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा" - विनोद कुमार, एसपी मंडी
जयराम ठाकुर ने जताया दुख
वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि 'सरकाघाट में बिटिया के साथ जो हुआ वो सोच कर ही मन विचलित हो रहा है. दिन दहाड़े इस तरह की घटना की देवभूमि में कल्पना भी नहीं की जा सकती है. इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है और हर उस परिवार को डरा दिया है जिनकी बेटियां शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलती हैं.' जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के बजाय पुलिस स्थानीय लोगों और परिजनों को मौके पर रोकती रही. सरकार मूकदर्शन बनी हुई है. कानून व्यवस्था का बुरा हाल है.
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग
इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर गहरा रोष जताया है और पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. इसके साथ ही अब अभिभावकों में भी इस घटना के बाद अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल, इस जघन्य हत्या ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे मंडी जिले को शोक और दहशत में डाल दिया है.