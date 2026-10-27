ETV Bharat / state

नौकरी छोड़ गांव लौटे 4 दोस्तों ने शुरू किया ऐसा कोराबोर, आज 5 राज्यों में कर रहे राज!

मंडी के 4 दोस्तों ने बदली गांव की किस्मत ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इसका उदाहरण मंडी जिला की चच्योट तहसील के बाढू गांव में स्थापित हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड है. चार दोस्तों की पहल से शुरू हुई यह इकाई आज 70 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है. फल एवं सब्जियों के प्रोसेसिंग से जुड़े इस एंटरप्राइजेज/उद्यम ने न केवल स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश की है.

कंपनी के प्रबंध निदेशक खीरामणी ने बताया, निजी क्षेत्र में नौकरी के दौरान उन्होंने अपने तीन साथियों भागीरथ चौहान, रविंद्र और इल्मदीन अली के साथ मिलकर गांव में ही उद्योग स्थापित करने का विचार किया. उनका उद्देश्य ऐसा उद्यम शुरू करना था, जिससे स्थानीय लोगों को घर के नजदीक रोजगार मिल सके और उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे क्षेत्रों का रुख न करना पड़े. इसी सोच के साथ हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर की स्थापना की गई.