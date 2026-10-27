नौकरी छोड़ गांव लौटे 4 दोस्तों ने शुरू किया ऐसा कोराबोर, आज 5 राज्यों में कर रहे राज!
चार साथियों की पहल से बदली गांव की तस्वीर. इकाई में 50 से अधिक उत्पाद तैयार. 70 लोगों को मिला रोजगार. नीतेश सैनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:12 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इसका उदाहरण मंडी जिला की चच्योट तहसील के बाढू गांव में स्थापित हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड है. चार दोस्तों की पहल से शुरू हुई यह इकाई आज 70 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है. फल एवं सब्जियों के प्रोसेसिंग से जुड़े इस एंटरप्राइजेज/उद्यम ने न केवल स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश की है.
कंपनी के प्रबंध निदेशक खीरामणी ने बताया, निजी क्षेत्र में नौकरी के दौरान उन्होंने अपने तीन साथियों भागीरथ चौहान, रविंद्र और इल्मदीन अली के साथ मिलकर गांव में ही उद्योग स्थापित करने का विचार किया. उनका उद्देश्य ऐसा उद्यम शुरू करना था, जिससे स्थानीय लोगों को घर के नजदीक रोजगार मिल सके और उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे क्षेत्रों का रुख न करना पड़े. इसी सोच के साथ हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर की स्थापना की गई.
जनवरी 2023 में शुरू हुआ व्यावसाय
कंपनी में जनवरी 2023 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ. वर्तमान में यहां अचार, चटनी, जैम, फ्रूट वाइन, फ्रूट साइडर और एप्पल साइडर विनेगर सहित 50 से अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कर तैयार किए जाने वाले इन उत्पादों के माध्यम से कृषि एवं बागवानी उपज का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है. इससे स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ कारोबार को भी विस्तार मिल रहा है.
सरकारी योजना के तहत मिला ₹84 लाख का अनुदान
कंपनी के प्रबंध निदेशक खीरामणी ने बताया, "इकाई के विस्तार और संचालन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी. इसके बाद इंटीग्रेटेड बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 में कंपनी को 84 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई. सरकारी सहायता इकाई के विकास और उत्पादन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है. प्रदेश सरकार की इस तरह की प्रोत्साहन योजनाएं स्थानीय उद्यमियों को अपने व्यवसाय को विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं."
हिमाचल के अलावा इन राज्यों में भी पहुंच रहे उत्पाद
हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर के उत्पादों की मांग हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भी है. विभिन्न राज्यों में उत्पादों की आपूर्ति से कंपनी के कारोबार का दायरा बढ़ा है. कंपनी का उद्देश्य स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध करवाना है, जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपज का बेहतर उपयोग हो सके.
24 से बढ़कर 70 हुई कर्मचारियों की संख्या
इस इकाई की एक बड़ी उपलब्धि रोजगार के अवसरों में हुई वृद्धि है. शुरुआत में कंपनी में 24 कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि वर्तमान में यहां 70 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं. इनमें से 40 कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.
स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने कौशल को निखारने और कार्यक्षमता बढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है. इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिल रही है.
घर के नजदीक रोजगार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी
कंपनी में कार्य करने वाले कुटाहची निवासी जितेंद्र ठाकुर ने बताया, "घर के नजदीक रोजगार मिलने से काफी सुविधा हुई है. यहां काम करते हुए हमें अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर भी मिल रहा है."
वहीं, किलिंग निवासी कमल शर्मा ने कहा कि रोजगार की तलाश में युवाओं को अक्सर अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, लेकिन हिल थ्रिल में काम मिलने से हमें घर-द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हुआ है. ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं मिलने से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है. उन्होंने इस तरह के रोजगारपरक प्रयासों के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी आभार जताया.
इसके अलावा, चच्योट निवासी गुंजन शर्मा कहते हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से हमें काफी लाभ हुआ है. गुंजन ने रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार का आभार जताया.
स्थानीय संसाधनों से आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम
ग्राम पंचायत बाढू की प्रधान सीता ठाकुर ने कहा कि, "पंचायत क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है. इससे स्थानीय लोगों को अपने घर के समीप रोजगार मिल रहा है और उन्हें नौकरी के लिए बाहर जाने की मजबूरी भी कम हुई है. इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से लोगों की आजीविका मजबूत हो रही है."
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अहम पहल
हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड की सफलता दर्शाती है कि स्थानीय संसाधनों, उद्यमशीलता और सरकारी प्रोत्साहन के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. चार दोस्तों की पहल से शुरू हुई यह इकाई आज दर्जनों परिवारों की आजीविका का आधार बन रही है. फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, उत्पादों की विभिन्न राज्यों तक आपूर्ति और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के माध्यम से यह उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान दे रहा है.ऐसी पहलें स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के साथ हिमाचल प्रदेश में आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को भी मजबूत करती हैं.
चार साथियों द्वारा शुरू की गई यह पहल आज स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और कृषि-बागवानी उत्पादों के मूल्य संवर्धन का उदाहरण है. कंपनी की प्रगति से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित छोटे एवं मध्यम उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक स्वावलंबन के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
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