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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध देवदार लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी, आरोपी मौके से फरार

हिमाचल में वन विभाग ने अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

Illegal Deodar Felling in Mandi
अवैध देवदार लकड़ी से भरी गाड़ी जब्त (Mandi Forest Department)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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सुंदरनगर/मंडी: मंडी जिले में सुकेत वन मंडल की टीम ने अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वन मंडल की टीम ने देवदार की लकड़ी से लदी एक गाड़ी को पकड़ने में सफलता हासिल की है. ये कार्रवाई रोहांगलू क्षेत्र में की गई. नियमित गश्त और नाकाबंदी के दौरान टीम ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका. जांच करने पर गाड़ी में लगभग 1.332 घन मीटर देवदार लकड़ी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत वन विभाग द्वारा करीब ₹1.5 लाख आंकी गई है. वन विभाग की टीम के गाड़ी रोकते ही उसमें सवार दो व्यक्ति गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

वन मंडल अधिकारी सुंदरनगर राकेश कटोच ने बताया कि इस कार्रवाई को वन मंडल सुकेत की दो अलग-अलग टीमों ने अंजाम दिया. जिनका नेतृत्व उप वन अधिकारी विजय कुमार और राम लाल कर रहे थे. मामले को लेकर चौकी निहरी में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं 4, 30, 32, 33, 41, 42, 52A एवं 69 के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 एवं 55 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

Illegal Deodar Felling in Mandi
देवदार लकड़ी की अवैध कटाई (Mandi Forest Department)

"भारतीय वन अधिनियम की धारा 52A के तहत जब्त वाहन और लकड़ी की जब्ती (कंफिस्केशन) की प्रक्रिया वन मंडल अधिकारी (DFO) की अदालत में शुरू की जाएगी, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग से सक्षम न्यायालय में होगी. ऐसे मामलों में जब्त वाहन अंतिम निर्णय तक जारी नहीं किए जाते, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रिया के चलते वे अक्सर खराब होकर कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं." - राकेश कटोच, वन मंडल अधिकारी सुंदरनगर

अवैध कटाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

वन मंडल अधिकारी सुंदरनगर राकेश कटोच ने कहा कि वन विभाग अवैध गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहा है. विभाग द्वारा प्रतिमाह 80 से 100 नाके लगाकर कड़ी निगरानी की जा रही है. सरकार की टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन (TD) नीति के तहत चालू वर्ष में करीब ₹15 करोड़ की लकड़ी पात्र हितग्राहियों को विधिसम्मत रूप से उपलब्ध करवाई गई है. वन विभाग ने आम जनता और लकड़ी आधारित उद्योगों से अपील की है कि वे केवल वैध व्यवस्था का ही लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से दूर रहें. विभाग ने चेतावनी दी है कि वन अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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