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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध देवदार लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी, आरोपी मौके से फरार

सुंदरनगर/मंडी: मंडी जिले में सुकेत वन मंडल की टीम ने अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वन मंडल की टीम ने देवदार की लकड़ी से लदी एक गाड़ी को पकड़ने में सफलता हासिल की है. ये कार्रवाई रोहांगलू क्षेत्र में की गई. नियमित गश्त और नाकाबंदी के दौरान टीम ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका. जांच करने पर गाड़ी में लगभग 1.332 घन मीटर देवदार लकड़ी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत वन विभाग द्वारा करीब ₹1.5 लाख आंकी गई है. वन विभाग की टीम के गाड़ी रोकते ही उसमें सवार दो व्यक्ति गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

वन मंडल अधिकारी सुंदरनगर राकेश कटोच ने बताया कि इस कार्रवाई को वन मंडल सुकेत की दो अलग-अलग टीमों ने अंजाम दिया. जिनका नेतृत्व उप वन अधिकारी विजय कुमार और राम लाल कर रहे थे. मामले को लेकर चौकी निहरी में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं 4, 30, 32, 33, 41, 42, 52A एवं 69 के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 एवं 55 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.