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चक्कर प्लांट ने नहीं लिया दूध, नाराज किसान ने गेट पर बहाया सैकड़ों लीटर मिल्क

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूध उत्पादक रवि सैनी प्लांट के गेट के बाहर अपना दूध बहा रहे हैं. यह कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि मजबूरी की तस्वीर है. सैनी का आरोप है कि पिछले दो दिनों से उनका दूध नहीं लिया जा रहा था, जबकि वो रोजाना करीब 500 लीटर दूध सप्लाई करते हैं. लगातार दूध न उठने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और एक दिन में ही करीब हजारों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.

मंडी: मिल्क फेडरेशन के चक्कर प्लांट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक ओर सरकार किसानों की आय बढ़ाने और डेयरी को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर हालात इतने बदतर हैं कि एक किसान को अपना सैकड़ों लीटर दूध सड़कों पर बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

रवि सैनी ने बताया कि पिछले चार वर्षों से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं. उनके पास लगभग 30 गायें हैं और उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये का कर्ज लेकर यह काम शुरू किया है. हर महीने लाखों रुपये की बैंक किस्त चुकानी पड़ती हैं. ऐसे में अगर दूध की नियमित खरीद ही नहीं होगी, तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? उनका सवाल है कि जब सरकार दाम बढ़ा रही है, तो खरीद क्यों नहीं हो रही? ये मामला केवल एक किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के पशुपालकों की पीड़ा को उजागर करता है. किसानों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो वे आर्थिक रूप से टूट जाएंगे. रवि सैनी ने कहा कि आय दिन दूध खरीद में कट लगाए जा रहे हैं और लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है.

वहीं, इस मामले पर चक्कर मिल्कफेड प्लांट प्रभारी विश्वकांत शर्मा का कहना है कि 'प्लांट की क्षमता केवल 1 लाख लीटर है और उससे अधिक दूध स्टोर करना संभव नहीं है. इसलिए एरिया वाइज दूध लिया जा रहा है और पहले ही निर्देश जारी किए गए थे.'

अब सवाल ये है कि क्या सरकार और मिल्क फेडरेशन किसानों की मेहनत का सही मूल्य दिलाने में नाकाम हो रहे हैं? क्या डेयरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्लानिंग और प्रबंधन की भारी कमी है? क्या जमीनी स्तर पर नीतियों और व्यवस्थाओं के बीच बड़ा अंतर है. अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो यह आक्रोश और बढ़ सकता है. अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है या फिर किसान यूं ही अपनी मेहनत सड़कों पर बहाने को मजबूर होते रहेंगे.

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