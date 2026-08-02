हिमाचल के इस शहर में सुबह-सुबह लगे भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग
हिमाचल प्रदेश में सुबह 9:13 बजे 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किमी नीचे रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 10:07 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी रविवार सुबह भूकंप के झटके से हिल गई. हल्का भूकंप होने के कारण जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. आज सुबह 9:13 मिनट पर भूकंप के ये झटके महसूस हुए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई. भूकंप का केंद्र मंडी में ही धरती के नीचे 8 किलोमीटर में रहा.
भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. रविवार होने के कारण कुछ लोग अभी बिस्तर में ही आराम कर रहे थे, लेकिन झटकों का एहसास होने पर तुरंत बाहर की ओर खुले स्थानों की तरफ दौड़े. कुछ समय बाद खुली जगह रुकने पर राहत की सांस ली. इसके बाद लोग अपने-अपने घरों में लौट गए.
EQ of M: 3.1, On: 02/08/2026 09:13:18 IST, Lat: 31.445 N, Long: 76.993 E, Depth: 8 Km, Location: Mandi, Himachal Pradesh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 2, 2026
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बता दें कि हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक रिस्क वाले क्षेत्रों में आता है. भूकंप के खतरे को देखते हुए देश को 5 जोन में बांटा गया है. इसमें सबसे कम रिस्क वाले क्षेत्रों को जोन-1 और सबसे अधिक रिस्क वाले क्षेत्रों को जोन-5 में रखा गया है. जोन-5 में हिमाचल के कई क्षेत्र आते हैं. इनमें चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा जिले शामिल हैं. इसके अलावा शिमला जिले का कुछ क्षेत्र भी अति संवेदनशील है. वहीं, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और ऊना जैसे जिले जोन-4 की श्रेणी में आते हैं.
कितनी तीव्रता का भूकंप खतरनाक
रिक्टर स्केल पर 5.0 से कम तीव्रता का भूकंप नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन 5.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है, जहां से जान-माल के नुकसान की आशंका शुरू हो जाती है. रिक्टर स्केल का हर अगला नंबर पिछले नंबर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है. इसका मतलब है कि 6 की तीव्रता का भूकंप, 5 की तीव्रता के भूकंप से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, और 7 की तीव्रता का भूकंप 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है. भूकंप का केंद्र जमीन के जितना करीब होगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा, भले ही रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थोड़ी कम क्यों न हो.
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