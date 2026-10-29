पारंपरिक खेती छोड़ ड्रैगन फ्रूट की बागवानी अपना रहे बागवान, सालाना हो रही लाखों की कमाई
Mandi Dragon fruit cultivation: बागवानी विभाग के मार्गदर्शन और सरकारी अनुदान से किसानों को मिला प्रोत्साहन. क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:46 PM IST
मंडी: पारंपरिक खेती में सीमित आमदनी के बीच यदि किसान नई संभावनाओं को अपनाएं, तो कम भूमि से भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है. मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भरनाल गांव के प्रगतिशील बागवान रूप लाल और टेक चंद ने ड्रैगन फ्रूट की बागवानी अपनाकर इसी दिशा में कदम बढ़ाया है. दोनों किसानों ने दो-दो बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट के बगीचे स्थापित किए हैं. इनमें से रूप लाल को पहली व्यावसायिक पैदावार के सीजन में करीब दो लाख रुपये की आमदनी हुई है. बागवानी विभाग के मार्गदर्शन और सरकार की अनुदान योजना से शुरू हुई यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है.
ड्रैगन फ्रूट की खेती
भरनाल निवासी रूप लाल ने वर्ष 2023 में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया. बागवानी विभाग, सरकाघाट के मार्गदर्शन में उन्होंने गोपालपुर स्थित पंजीकृत ड्रैगन फ्रूट नर्सरी से जंबो रेड फ्लेश किस्म के लगभग 400 पौधे खरीदे और अपने खेत में रोपित किए. पौधों को सहारा देने के लिए उन्होंने आरसीसी रिंग पोल आधारित ट्रेलिस तकनीक अपनाई.
बगीचे की स्थापना के लिए रूप लाल को सरकार की ओर से बागवानी विभाग के माध्यम से कुल स्थापना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान भी मिला. इससे उन्हें नई फसल की बागवानी शुरू करने में आर्थिक सहयोग मिला. रूप लाल ने पौधों की देखभाल में प्राकृतिक और जैविक विधियों को प्राथमिकता दी. रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना बेहतर उत्पादन हासिल करने के प्रयास किए. मेहनत, उचित देखभाल और आधुनिक तकनीक के सहारे उनका यह प्रयोग अब आर्थिक लाभ देने लगा है.
पहली व्यावसायिक पैदावार से दो लाख रुपये की आमदनी
बगीचा स्थापित करने के तीसरे वर्ष रूप लाल को पहली बार ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक पैदावार मिली. एक सीजन में अब तक वह पांच से छह बार फलों की तुड़ाई कर चुके हैं. बाजार में उन्हें ड्रैगन फ्रूट के करीब 180 रुपये प्रति किलोग्राम तक दाम मिल रहे हैं.
रूप लाल के अनुसार, दो बीघा जमीन पर स्थापित बगीचे से पहली व्यावसायिक पैदावार के सीजन में करीब दो लाख रुपये की आमदनी हुई है. आने वाले वर्षों में पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ आमदनी में भी वृद्धि की उम्मीद है. उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी विभाग का आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि किसानों को नई फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता मिलने से स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.
टेक चंद ने भी अपनाई ड्रैगन फ्रूट की बागवानी
भरनाल गांव के ही प्रगतिशील बागवान टेक चंद ने भी पारंपरिक फसलों के बजाय ड्रैगन फ्रूट की बागवानी को प्राथमिकता दी है. उन्होंने दो बीघा जमीन पर अपना बगीचा स्थापित किया है. इसके लिए उन्हें भी स्थापना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान मिला है.
टेक चंद का मानना है कि किसानों को बदलते समय के साथ खेती के नए विकल्पों को अपनाना चाहिए. कम लाभ देने वाली पारंपरिक फसलों के साथ-साथ बागवानी को भी आय बढ़ाने के माध्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है. उन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार और विभाग का आभार व्यक्त किया.
17 से 20 वर्षों तक उत्पादन दे सकता है ड्रैगन फ्रूट का पौधा
उद्यान विकास अधिकारी, सरकाघाट शबनम राणा ने बताया, "ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का पौधा है और इसे अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है. गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की अच्छी संभावनाएं हैं. ढलानदार खेतों में आवश्यक भूमि सुधार और समतलीकरण करने के बाद भी इसकी बागवानी की जा सकती है".
उन्होंने बताया कि उचित देखभाल और प्रबंधन के साथ ड्रैगन फ्रूट के पौधों से लगभग 17 से 20 वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. केंद्र सरकार के मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत पात्र बागवानों को बगीचे की स्थापना लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है. ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधों को सहारा देने के लिए आरसीसी रिंग पोल ट्रेलिस तकनीक का उपयोग किया जाता है. इस तकनीक में एक पोल के चारों ओर चार पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पौधों को सहारा देने और बगीचे का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है.
शबनम राणा के अनुसार, प्राकृतिक और जैविक विधियों को अपनाकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सकती है. इसके अतिरिक्त, पौधों के बीच उपलब्ध खाली जगह में उपयुक्त सह-फसलें उगाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने की संभावनाएं तलाश सकते हैं.
नई फसलों से बढ़ सकती है किसानों की आमदनी
भरनाल के रूप लाल और टेक चंद की पहल बताती है कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ नई फल फसलों को अपनाकर किसान अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं. बागवानी विभाग का मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को खेती के वैकल्पिक विकल्प अपनाने में मदद कर सकता है.
ड्रैगन फ्रूट की बागवानी से रूप लाल को मिली शुरुआती सफलता ने यह उम्मीद जगाई है कि क्षेत्र के अन्य किसान भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप नई फसलों की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों की आर्थिकी मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
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