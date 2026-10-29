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पारंपरिक खेती छोड़ ड्रैगन फ्रूट की बागवानी अपना रहे बागवान, सालाना हो रही लाखों की कमाई

ड्रैगन फ्रूट की बागवानी ( ETV Bharat )

मंडी: पारंपरिक खेती में सीमित आमदनी के बीच यदि किसान नई संभावनाओं को अपनाएं, तो कम भूमि से भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है. मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भरनाल गांव के प्रगतिशील बागवान रूप लाल और टेक चंद ने ड्रैगन फ्रूट की बागवानी अपनाकर इसी दिशा में कदम बढ़ाया है. दोनों किसानों ने दो-दो बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट के बगीचे स्थापित किए हैं. इनमें से रूप लाल को पहली व्यावसायिक पैदावार के सीजन में करीब दो लाख रुपये की आमदनी हुई है. बागवानी विभाग के मार्गदर्शन और सरकार की अनुदान योजना से शुरू हुई यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है.

ड्रैगन फ्रूट की खेती