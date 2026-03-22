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NH 3 पर भारी भूस्खलन, खतरे की जद में 9 परिवार, 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त

मंडी-धर्मपुर NH पर भीषण भूस्खलन हुआ है. इसके कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा,

मंडी एनएच पर हुआ भूस्खलन
मंडी एनएच पर हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 11:24 AM IST

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मंडी: जिला में एनएच-3 पर (मंडी-धर्मपुर) रोपड़ू नाला के पास भारी भूस्खलन हुआ. अचानक पहाड़ी से आए मलबे के कारण हाईवे शनिवार को पूरी तरह से बंद रहा. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरता साफ देखा जा सकता है. भूस्खलन के बाद पहाड़ी के बड़े हिस्से में दरारें पड़ गई हैं, जिससे आने वाले समय में और अधिक भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

मलबा गिरने के दौरान लोगों ने सड़क से गुजर रहे वाहनों को सचेत कर दिया. मलबे के कारण हाईवे कई घंटे तक बाधित रहा और दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई. कई यात्री घंटों तक फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शनिवार को प्रशासन ने सड़क को खोलने का प्रयास किया, लेकिन बार बार भूस्खलन होने के कारण काम बाधित रहा. रविवार नौ बजे तक हाईवे बंद रहा. रविवार नौ बजे के बाद विभाग की मशीनरी मौके पर पहुंची और हाईवे को खोलने का प्रयास शुरू हुआ.

दो गौशालाएं क्षतिग्रस्त

वहीं, मलबे की चपेट में आने से दो गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 9 परिवारों के 42 लोग खतरे की जद में आ गए हैं. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन दो परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थित पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया है, जबकि अन्य परिवारों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम कोटली जगदीश चंद ने मौके का दौरा कर बताया कि 'पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.'

स्थानीय लोगों में डर का माहौल

उधर, उपरली सुराड़ी पंचायत की पूर्व प्रधान पूजा देवी ने भी बताया कि पहाड़ी में आई दरारों के कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और कई परिवार खतरे के साए में जी रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक रास्तों का सहारा लें. साथ ही, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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