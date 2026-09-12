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मां बगलामुखी में हवन कर रहा श्रद्धालु कुंड में गिरा, देहरा अस्पताल में चल रहा उपचार

श्रद्धालु को देहरा सिविल अस्पताल में करवाया गया भर्ती. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है.

हवन कुंड में गिरने से झुलसा श्रद्धालु
हवन कुंड में गिरने से झुलसा श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 9:11 PM IST

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देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हवन के दौरान एक श्रद्धालु अचानक हवन कुंड में गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घायल श्रद्धालु को उपचार के लिए देहरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया.

घायल श्रद्धालु की पहचान पंजाब के जालंधर निवासी नितिन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हवन के दौरान अचानक नितिन अपना संतुलन खो बैठा और हवन कुंड में जा गिरा. जिसकी वजह से हादसे में उसके हाथ, बाजू और छाती झुलस गई. इसके अलावा उसके मुंह का कुछ हिस्सा भी जल गया. हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने श्रद्धालु को हवन कुंड से बाहर निकाला और उपचार के लिए देहरा सिविल अस्पताल पहुंचाया. देहरा सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी जांच की. राहत की खबर है कि फिलहाल नितिन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

देहरा सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राकेश ने कहा, "मां बगलामुखी मंदिर में हवन के दौरान एक श्रद्धालु के झुलसने की सूचना है. घायल का उपचार देहरा सिविल अस्पताल में किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल नितिन की स्थिति खतरे से बाहर है. घायल के परिजन अब उसका इलाज जालंधर के निजी अस्पताल में करवाना चाहते हैं".

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DEVOTEE FELL INTO HAWAN KUND
DEHRA BAGLAMUKHI TEMPLE
हवन कुंड में गिरकर झुलसा श्रद्धालु
KANGRA DEVOTEE SCORCHED

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